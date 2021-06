Oncodesign lance sa nouvelle offre de service DRIVE-MRT™ en partenariat avec Covalab, CheMatech et ABX-CRO

DIJON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ONCODESIGN (FR0011766229 - ALONC) (Paris:ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui un accord de collaboration stratégique avec la société Covalab, spécialisée dans le développement et la production d’anticorps à façon, avec une bibliothèque unique de « nanobodies », CheMatech, leader européen de la conception, synthèse et fourniture d'agents chélateurs, et ABX-CRO, spécialisée dans le développement préclinique et clinique de radiopharmaceutiques en oncologie.

L’alliance de ces expertises permet le lancement de l’offre DRIVE-MRT™ (Molecular RadioTherapy) regroupant l'ensemble du processus de Drug Discovery spécialisé en radiothérapie systémique ciblée (Théranostique) ; depuis la génération des vecteurs biologiques radiomarqués, l'optimisation des leads, la génération de candidats médicaments précliniques, jusqu’à l’IND et la conception et gestion des études cliniques radiopharmaceutiques.

La solution DRIVE-MRT permet la rationalisation, la conception et l'optimisation de produits radiopharmaceutiques ciblés et efficaces contre certains cancers métastatiques.

Depuis le Lutathera indiqué dans le traitement des tumeurs neuroendocrines gastroentéropancréatiques (TNE-GEP) inopérables ou métastatiques, exprimant des récepteurs de somatostatine, jusqu’aux récents résultats reportés à l’ASCO cette année portant sur l’augmentation de survie très significative observée pour de la radiothérapie interne vectorisée par ligands du PSMA marqués au lutétium-177 (177Lu) chez les patients atteints de cancer de la prostate de haut grade, et métastatique en situation de résistance à la castration (CPRC), la radiothérapie vectorisée ciblée attire maintenant de nombreux acteurs de l’industrie pharmaceutique ainsi que des cliniciens en quête de traitements efficaces sur les maladies métastatiques. Selon une étude récente1, le marché mondial des produits radiothérapeutiques vectorisés devrait connaître une croissance d'environ 40% entre 2019 et 2025, pour atteindre une valeur estimée à 8.0 milliards de dollars en 2025.

Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign, déclare : « Dans le cadre de notre logique de développement sur le marché du service de la « Drug Discovery » et à l’instar de notre première offre DRIVE-SM, spécifique des petites molécules chimiques, nous nous affichons en champion à ce moment précis au sein de ce nouveau segment de marché émergeant où nous pouvons nous appuyer sur une expérience de plus de 10 ans sur les radiopharmaceutiques acquise notamment avec les Radiotraceurs et PharmImage. Nous sommes heureux de nous allier à ces partenaires de tout premier plan afin de proposer cette nouvelle offre de service, un moteur de découverte de médicaments pour la recherche translationnelle, de la préclinique à la clinique, au service des nombreux clients du secteur radiopharmaceutique. Historiquement, Oncodesign a fourni des programmes innovants de découverte de médicaments pour le compte de clients tiers - ce partenariat ouvre un nouveau chapitre pour notre offre DRIVE et pour l'industrie radiopharmaceutique. »

Fabrice Viviani, Directeur Général et Directeur de la Business Unit Service d’Oncodesign, ajoute : « Nous sommes tout particulièrement ravis de nous associer à Covalab, CheMatech et ABX-CRO, des acteurs importants et reconnus dans la découverte et conception de nouveaux médicaments innovants en médecine de précision. C’est en unissant nos forces et expertises que nous pouvons proposer aujourd’hui l’offre DRIVE-MRT, unique et totalement intégrée allant de la découverte de la cible, la génération de vecteurs radiopharmaceutiques jusqu’à leur développement clinique en oncologie. »

Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision fondée en 1995 par son Président directeur général actuel et actionnaire majoritaire, elle est cotée sur Euronext Growth Market depuis avril 2014 . Sa mission est la découverte de thérapies efficaces pour lutter contre le cancer et autres maladies sans solutions thérapeutiques. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 1 000 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique unique, alliant l’intelligence artificielle, la chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de sélectionner de nouvelles cibles thérapeutiques, de concevoir et développer les candidats précliniques potentiels jusqu’au stade des phases cliniques. Oncodesign a configuré son organisation pour proposer des services innovants à ses clients et des licences sur ses molécules propriétaires. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques internationaux. Basée en France à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 230 collaborateurs au sein de 3 Business Units (BU) : Service, Biotech, Intelligence Artificielle et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

