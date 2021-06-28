Advent Technologies就收购fischer Group燃料电池系统业务达成最终协议

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: AND, "Advent")今天宣布，该公司已经与fischer Group达成最终协议，以总价5,200万欧元的现金和股票收购后者的燃料电池系统业务，其中包括总部位于丹麦奥尔堡的Serenergy A/S ("SerEnergy")和总部位于德国阿赫恩的fischer eco solutions GmbH ("FES")。

SerEnergy是全球领先的高温聚合物电解质膜(“HT-PEM”)燃料电池制造商，在15年的运营时间里已向全球交付了数千套系统。该公司的研发(“R&D”)、生产、组装和销售部门共有75名员工，均拥有高温燃料电池系统领域的独特专长。SerEnergy在丹麦奥尔堡（55名员工）和菲律宾马尼拉（20名员工）设有工厂。

FES提供燃料电池堆的组装和测试，并生产膜电极组件("MEA")、双极板和重整器等关键燃料电池组件。FES工厂位于德国阿赫恩的fischer Group园区，本次交易完成后，该厂将被租赁给Advent。FES的17名员工和SerEnergy在丹麦和菲律宾的全体员工将加入Advent。

Advent Technologies Holdings, Inc.董事长兼首席执行官Vasilis Gregoriou博士表示：“ 我们很高兴地看到Advent与Fischer集团达成协议，让一些世界领先的高温燃料电池供应商加入我们公司，这有助于我们未来的业务发展。我们期待着在接下来的几周里与SerEnergy和FES团队密切配合，共同完成本次交易。这项交易有望加速我们商业计划的实施，并扩大Advent在全燃料电池堆和系统方面不断增长的收入基础。我们将联手提供一个平台，以满足全球对替代能源的快速增长需求。本次交易完全符合我们‘在任何地点使用任何能源’(Any Fuel. Anywhere.)的业务主旨，结合之前完成的UltraCell业务收购，Advent将成为偏远和离网电力市场燃料电池系统生产领域的全球领导者。我们将在交易结束后发布更多详细信息，具体介绍这项战略投资以及将SerEnergy和FES团队整合到规模更大的Advent集团的战略。”

SerEnergy主要服务于欧洲和亚洲的离网与备用固定设备市场。其系统使用甲醇、氢气（以及其他最终零排放电子燃料），因此成为离网和偏远电力市场的理想解决方案。SerEnergy计划向更广泛的应用领域进军，此类应用目前使用污染较大的1kW至20kW柴油发电机，这是一个数十亿美元的全球市场。SerEnergy的产品应用能够应对一个全球最紧迫和最难解决的环境问题，特别是在发展中国家。最近与Smart Communications, Inc.签订的合同显示了SerEnergy解决方案在电信塔（新兴的5G塔需求）的离网电力和许多其他关键基础设施应用方面的潜力。SerEnergy的系统开发专长和FES的堆栈制造设施对于扩大Advent进入交通运输（包括重型卡车和船舶）市场的产品规模也将发挥重要作用。

Advent首席技术官Emory De Castr博士表示：“ SerEnergy和FES已经在丹麦和德国建立起一流的研发和制造业务。我们相信，这次收购极大加快了我们研发人力资源和制造规模化生产计划的实施，并降低了相关风险。在美国开发的下一代Advent MEA将使SerEnergy系统具有显著的成本优势并有助于增加市场份额。我们相信这是一次一加一远大于二的合作。”

fischer Group经营合伙人Hans-Peter Fischer表示：“ Fischer集团非常高兴能够成为Advent在这个快速增长市场中的合作伙伴。Gregoriou博士和他的团队所拥有的技术将使企业成为更广泛的燃料电池市场的领导者。我们从事燃料电池行业已经有15年时间，并且已经成为固定和离网市场燃料电池领域的领导者。本集团相信，这项业务与Advent的结合将创造出HT-PEM燃料电池市场的领导者。”

SerEnergy研发总监Morten Sørensen补充道：“ Advent有宏伟的目标和超前的眼光。他们和我们一样，对燃料电池技术的巨大机会有自己独到的见解，并且有迅速执行的能力。我们认为集团内部各公司之间在协同效益方面具有很大潜力。SerEnergy的5kW重整甲醇燃料电池、我们强大的开发团队，以及现有的客户群是Advent自有技术和产品线的完美补充。”

SerEnergy财务与行政总监Joseph Kristensen表示：“ 我们很高兴能够加入Advent集团。我们相信，双方可以利用优势并结合自身专长来完善和发展业务，最终为燃料电池作为清洁能源的持续成功做出贡献。无论对Advent还是SerEnergy来说，这都是一次双赢的合作，对我们的员工和整个行业来说，也是一个激动人心的日子。”

交易对价为1,500万欧元现金和根据交易结束前20个交易日Advent股票收盘价核算的3700万欧元ADN股票，但需要进行一定的成交调整。

完成SerEnergy和FES业务的收购需要满足惯例成交条件以待监管机构审批。本次交易预计将于2021年第三季度完成。

Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB、Kromann Reumert和瑞格律师事务所(Ropes and Gray)在本次交易中担任Advent的法律顾问。安永(Ernst & Young)和Technafin在本次交易中担任fischer Group的法律顾问。

关于Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc.是一家美国公司，从事可再生能源领域燃料电池和高级能源系统关键部件的开发、制造和组装。Advent总部位于马萨诸塞州波士顿，在旧金山湾区和欧洲设有办事处。Advent拥有120多项燃料电池技术专利（或正在申请的专利）和下一代高温质子交换膜(HT-PEM)的知识产权，可使各种燃料在极端环境的高温条件下正常发挥用途，为汽车、海事、航空和发电行业提供可以“在任何地点使用任何能源”的灵活选择。如需了解更多信息，请访问www.Advent.energy。

关于Serenergy A/S

Serenergy A/S (“SerEnergy”)于2006年在丹麦奥尔堡成立，是全球5千瓦级甲醇动力高温聚合物电解质膜(HT-PEM)燃料电池装置设计和制造领域的领导者。SerEnergy的解决方案将重整器与燃料电池堆和电力电子设备整合到一个可安装在机架上的紧凑装置中。这种5kW的装置可以单独运行，也可以组合成系统，为偏远地区或城市地区电信塔等离网、弱网或备用应用提供10或15kW的清洁、安静的电能。SerEnergy在东南亚的子公司、总部位于马尼拉的Serenergy Philippines, Inc.专为电信公司安装和维护此类系统。

今年5月，SerEnergy发布了名为SereneU-5的最新一代5kW可配置电压装置。新一代装置具有许多优势，例如更长的使用寿命，需要的服务和维护更少，可以降低总拥有成本。这次产品升级使SerEnergy燃料电池在大规模市场渗透领域占据了重要的领先地位，通过为环境和SerEnergy客户提供服务来应对全球对可持续能源的日益增长需求。

关于fischer eco Solutions GmbH

自2009年成立以来，fischer eco Solutions GmbH一直从事可再生能源发电业务。该公司与SerEnergy一起专注于重整甲醇燃料电池(“RMFC”)技术，在其德国阿赫恩工厂生产SerEnergy燃料电池的核心组件（燃料电池堆、甲醇重整器、膜电极组件和双极板）。

关于fischer Group

fischer Group是纵向焊接不锈钢管（LWS管）及其组件以及用LWS管制造的子装配件的全球领先供应商。截至2020年，该公司在全球拥有约2,850名员工，每年处理16万吨已加工原料，生产管材1.28亿米。fischer Group在德国、奥地利、丹麦、加拿大、美国、墨西哥、乌拉圭、南非和中国设有办事处，立足国际市场，可以为全球客户提供服务。

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