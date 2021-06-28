Blount, Inc.更名为Oregon Tool

俄勒冈州波特兰市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Blount, Inc.宣布将启用新的公司名称：Oregon Tool。新名称旨在致敬公司的悠久传统，同时为公司的未来发展做好准备。作为专业级切割工具和设备的全球制造商，公司选择Oregon Tool作为新名称，是希望从其开创性的创业故事中汲取力量。

该公司由Joe Cox于1947年在他位于波特兰家中的地下室里创立。Cox的灵感来自于大自然——更确切地说，Cox受到了一种木甲虫幼虫的启发。在观察和研究这种生物的过程中，他对如何更高效地切割木材有了更深入的理解。通过学习和研究，他仿照木甲虫幼虫交替使用C型颚部的行为，设计出一种新型锯链。Cox把自己的新发明称为“Cox Chipper Chain”，并成立了Oregon锯链公司来专门生产。Cox的锯链对伐木行业产生了革命性影响，至今仍在全球各地广泛使用。

自成立以来，该公司经过多次并购，现已成长为一家跨国公司。如今，新登场的Oregon Tool拥有超过3,000名团队成员，在110多个国家销售数千种产品，旗下拥有多个消费品牌，包括Oregon、Woods和ICS Diamond Tools等。该公司是世界排名第一的用于链锯的锯链和导板以及用于混凝土和管道的金刚石锯链制造商，同时也是农用拖拉机附件的领先制造商，以及领先的首次安装件和备件OEM供应商。

Oregon Tool首席执行官Paul Tonnesen表示：“公司过往的悠久历史和当前取得的成就足以让我们为之自豪，不过，在更名为Oregon Tool后，公司的未来发展让我们更加振奋。奥力根品牌是全球油锯导板和锯链市场无可争议的领导者，我们相信Oregon Tool这个名字所蕴含的灵感和力量将帮助公司在未来几年实现我们的目标，包括旗下各品牌业务的大幅增长以及进军相邻产品类别。我们还将拓展服务范围，在服务专业终端用户的基础上，不断增加对DIY消费者的服务。”

除了进军相邻产品类别外，公司的增长战略还包括：在各条产品线上持续发展旗下品牌，在巩固创新传统的基础上致力于实现全球管理，以促进行业的可持续性，并为业内人士提供支持。

新名称Oregon Tool将于6月2日正式生效。Tonnesen表示，客户所熟知和信任的品牌名称及其优质可靠的产品将保持不变——它们现在只是在新名称Oregon Tool下运营，而非之前的Blount, Inc.。如需了解更多信息，请访问www.oregontool.com。

关于Oregon Tool

Oregon Tool是一家全球性公司，旗下拥有多个知名品牌，其业务由售后市场驱动，已打造出一个强大的精密切割工具平台。公司的品牌组合包括各种行业专用的专业级精密切割工具，面向的行业有：林业、草坪和园艺类；农场、牧业和农业类；混凝土切割和精加工等。Oregon Tool总部位于俄勒冈州波特兰市，拥有国际化的生产和销售网络，产品畅销全球110多个国家，旗下品牌包括Oregon®、Woods®、ICS®、Pentruder®、Merit®、Carlton®和SpeeCo®。公司是世界排名第一的用于链锯的锯链和导板以及用于混凝土和管道的金刚石锯链制造商，同时也是农用拖拉机附件的领先制造商，以及领先的首次安装件和备件的OEM供应商。如需了解更多信息，请访问www.oregontool.com。

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