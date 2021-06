Advent Technologies signe un accord définitif pour l'acquisition des activités de systèmes de piles à combustible de fischer Group

Advent Technologies Enters Into Definitive Agreement to Acquire the Fuel Cell Systems Businesses of fischer Group (Photo: Business Wire)

Advent Technologies Enters Into Definitive Agreement to Acquire the Fuel Cell Systems Businesses of fischer Group (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent") annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour acquérir les activités de systèmes de piles à combustible de fischer Group pour une contrepartie totale en liquidité et en actions de 52 millions EUR. Ces activités comprennent Serenergy A/S, ("SerEnergy"), basé à Aalborg, au Danemark, et fischer eco solutions GmbH, ("FES"), basé à Achern, en Allemagne.

SerEnergy est un chef de file international de la fabrication de piles à combustible à membranes électrolytiques polymères à haute température (HT-PEM), avec des milliers de systèmes expédiés dans le monde entier durant ses 15 années d'histoire. La société emploie 75 personnes dans la R&D, la production, l'assemblage, et la vente, et jouit d'une expertise unique dans le domaine des systèmes de piles à combustible à haute température. SerEnergy dipose d'installations à Aalborg, au Danemark (55 employés), et à Manille, aux Philippines (20 employés).

FES assure l'assemblage et le test des empilements de piles à combustible, ainsi que la production des composants critiques des piles à combustible, à savoir les assemblages membranes-électrode ("AME"), les plaques bipolaires, et les reformeurs. FES possède un site sur le campus du groupe fischer à Achern, en Allemagne. Ce site sera loué à Advent à la conclusion de la transaction. Les 17 employés FES et les employés SerEnergy au Danemark et aux Philippines intégreront Advent.

"Nous sommes ravis qu'Advent signe un accord avec la famille Fischer, ce qui permet d'intégrer des chefs de file mondiaux des piles à combustible à haute température à notre société, et contribuera à renforcer la dynamique de notre activité", déclare Dr Vasilis Gregoriou, président du conseil et CEO d'Advent Technologies Holdings, Inc. "Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec les équipes SerEnergy et FES dans les semaines à venir. Cette opération devrait accélérer le déploiement de notre business plan et élargir les revenus d'Advent dans le domaine des empilements et systèmes de piles à combustible. Ensemble, nous fournirons une plateforme qui répondra à la demande mondiale soutenue en faveur d'une énergie alternative. Couplée à la précédente acquisition d'UltraCell, cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre approche "Any Fuel. Anywhere." pour faire d'Advent un leader mondial de la production de systèmes de piles à combustible sur le marché énergétique à distance et hors réseau. Une fois l'opération finalisée, nous communiquerons des détails supplémentaires à propos de cet investissement stratégique et sur notre politique d'intégration des équipes SerEnergy et FES au sein de la famille Advent."

SerEnergy se spécialise dans les marchés stationnaires hors réseau et de sauvegarde en Europe et en Asie. Ses systèmes fonctionnent au méthanol, à l'hydrogène (et fonctionneront, à terme, à d'autres efuels zéro émission), faisant d'eux la solution idéale pour le marché énergétique hors réseau et à distance. SerEnergy projette son expansion sur le spectre élargi des applications qui utilisent actuellement des générateurs diésel polluants dans la plage 1kW à 20kW, un marché pesant plusieurs milliards USD à l'échelle mondiale. Les applications des produits SerEnergy contribuent à la résolution d'un des problèmes environnementaux les plus pressants et complexes, en particulier dans les pays en développement. Le récent contrat avec Smart Communications, Inc. témoigne du potentiel de la solution SerEnergy pour l'énergie hors réseau et les tours de télécommunication (avec une demande émergente pour les tours 5G) et de nombreuses autres applications d'infrastructures critiques. L'expertise de SerEnergy en développement de systèmes et les sites de fabrication d'empilements de FES joueront également un rôle essentiel dans la mise à échelle d'Advent en vue de son entrée sur les marchés de la mobilité (notamment les poids lourds et la marine).

"SerEnergy et FES ont mis sur pied des activités R&D et de fabrication dernier cri au Danemark et en Allemagne. Nous pensons que cette acquisition accélère considérablement l'agenda et réduit les risques liés à notre plan de mise à échelle de nos activités R&D et de fabrication", déclare Emory De Castro, responsable technologique d'Advent. "Les AME de prochaine génération d'Advent, développés aux États-Unis, seront synonymes d'une importante réduction des coûts pour les systèmes SerEnergy et contribueront à accroître la part de marché. Nous pensons qu'il s'agit d'une alliance dont la somme des parties dépasse largement la valeur individuelle de chacune."

"La famille Fischer est ravie d'entrer en partenariat avec Advent sur un marché à forte croissance. M. Gregoriou et son équipe disposent d'une technologie qui permettra à l'entreprise de devenir un leader sur le marché élargi des piles à combustible", déclare Hans-Peter Fischer, associé directeur de fischer Group. "Après 15 années de fonctionnement, notre activité de piles à combustible s'impose aujourd'hui comme un chef de file des piles à combustible pour les segments stationnaires et hors réseau. Notre famille est convaincue que ce regroupement d'entreprise avec Advent créera un leader sur le marché des piles à combustible HT-PEM."

Morten Sørensen, directeur de la R&D de SerEnergy, ajoute: "Advent est une société ambitieuse et avant-gardiste. Ils partagent notre point de vue sur les opportunités considérables offertes par la technologie des piles à combustible et se positionnent favorablement pour faire rapidement avancer les choses. Nous voyons un potentiel synergétique élevé entre les différentes sociétés du groupe. Les piles à combustible SerEnergy au méthanol reformé de 5kW, notre solide équipe de développement, et notre clientèle actuelle viennent parfaitement complémenter la technologie et la gamme de produits d'Advent."

Joseph Kristensen, directeur des finances et de l'administration chez SerEnergy, déclare: "Nous sommes ravis d'intégrer la famille Advent. Nous pensons pouvoir renforcer et développer notre activité, en nous appuyant sur des forces et des expertises communes, dans l'optique de pérenniser le succès des piles à combustible en tant que source d'énergie propre. Il s'agit là d'une victoire pour Advent et pour SerEnergy, et d'une journée porteuse de promesses pour nos employés et le secteur."

La contrepartie de la transaction se compose de 15 millions EUR en liquidité et de 37 millions EUR en actions ADN sur la base de la moyenne du cours de clôture de l'action Advent sur les 20 jours de bourse avant la clôture, sous réserve de certains ajustements de clôture.

La finalisation de l'acquisition des activités SerEnergy et FES est sujette à la satisfaction réglementaire des conditions de clôture. L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2021.

Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB, Kromann Reumert, et Ropes and Gray ont agi en qualité de conseillers juridiques auprès d'Advent. Ernst & Young et Technafin ont agi en qualité de conseiller auprès de fischer Group.

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble des composants critiques pour les piles à combustible et les systèmes d'énergie avancés dans le secteur de l'énergie renouvelable. Advent est basé à Boston, dans le Massachusetts, et dispose de bureaux dans la région de la baie de San Francisco et en Europe. Avec plus de 120 brevets déposés (ou instance) pour sa technologie de pile à combustible, Advent détient les droits de propriété intellectuelle pour les membranes échangeuses de protons à haute température (HT-PEM) de prochaine génération permettant à diverses piles de fonctionner à des températures élevées dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une option "Any Fuel. Anywhere." flexible pour les secteurs automobile, maritime, aéronautique, et de production énergétique. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.Advent.energy.

À propos de Serenergy A/S

Serenergy A/S ("SerEnergy"), créé à Aalborg (Danemark) en 2006, est un chef de file mondial de la conception et de la fabrication de piles à combustible à membranes électrolytiques polymères à haute température (HT-PEM) fonctionnant au méthanol dans la catégorie 5 kilowatts. La solution de SerEnergy intègre le reformeur à la pile à combustible et à l'électronique de puissance pour obtenir une unité compacte et installable en rack. Ces unités de 5kW peuvent fonctionner individuellement ou être combinées à des systèmes générant 10 ou 15kW d'énergie propre et silencieuse pour des applications hors réseau, de réseau faible, ou de sauvegarde, comme des tours de télécommunication en zones reculées ou urbaines. Serenergy Philippines, Inc., la filiale en Asie du Sud-Est (Manille) de SerEnergy, se spécialise dans l'installation et l'entretien de ces systèmes pour le compte des entreprises télécoms.

En mai, SerEnergy a présenté SereneU-5, son unité 5kW à tension configurable de dernière génération. Cette unité présente de nombreux avantages, comme une durée de vie allongée, une diminution des révisions et de la maintenance, et une optimisation du coût total de propriété. Pensée pour l'environnement et les clients de SerEnergy, cette mise à niveau positionne les piles à combustible de la société en tant que solutions de pointe pour pénétrer des marchés à grand volume, répondant ainsi à une demande mondiale en hausse pour les énergies durables.

À propos de fischer eco solutions GmbH

Depuis sa création en 2009, fischer eco solutions GmbH évolue dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Au côté de SerEnergy, la société se spécialise dans la technologie des piles à combustible au méthanol reformé (RMFC), produisant les composants clés (empilements de piles à combustible, reformeurs de méthanol, AME et plaques bipolaires) des piles à combustible SerEnergy dans son usine située à Achern, en Allemagne.

À propos de fischer Group

Le groupe fischer fait partie des principaux fournisseurs mondiaux de tubes en acier inoxydable soudés longitudinalement, de composants et de sous-assemblages fabriqués à partir de tubes en inox à soudure longitudinale. Depuis 2020, la société emploie environ 2 850 personnes dans le monde, traite 160 000 tonnes de matière première transformée à l'année, et fabrique 128 millions de mètres de tubes annuellement. Avec une présence en Allemagne, en Autriche, au Danemark, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Uruguay, en Afrique du Sud, et en Chine, fischer Group se positionne à l'international pour répondre aux attentes de sa clientèle mondiale.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels que "anticiper, s'attendre à, planifier, penser, estimer, prévoir, objectif, projet", de conjugaisons au conditionnel et au futur, et d'autres mots ayant une signification semblable. Chaque énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse est sujet à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes figurent la capacité de la Société à tirer parti du regroupement d'entreprise; la capacité de la Société à maintenir la cotation de son action ordinaire au Nasdaq; la performance financière future; la liquidité et la négociation potentielles des valeurs mobilières publiques; l'impact d'un litige connu ou inconnu; la capacité à anticiper et maintenir un taux adéquat de croissance des revenus et à planifier correctement les dépenses; les attentes à l'égard des dépenses futures; la future composition des revenus et son effet sur les marges brutes; le recrutement et la rétention de directeurs qualifiés, responsables, employés et personnel clé; la capacité concurrentielle sur un secteur compétitif; la capacité à protéger et optimiser notre réputation d'entreprise et de marque; les attentes relatives à nos relations et actions avec nos partenaires technologiques et des tiers; l'impact de futurs modifications réglementaires, judiciaires et législatives; la capacité à localiser et à acquérir des technologies et services complémentaires et à les intégrer dans l'activité de la Société; de futurs arrangements avec, ou investissements dans, d'autres entités ou associations; une pression concurrentielle et compétitive aiguë provenant d'autres sociétés dans le monde évoluant dans les secteurs où la Société sera présente; et les risques identifiés dans la section "Risk Factors" de notre rapport annuel sur formulaire 10-K/A déposé auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières le 20 mai 2021, ainsi que les autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Nous vous recommandons de lire les dossiers déposés auprès de la SEC et disponibles sur www.sec.gov pour connaître plus en détail la nature des risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce document. Nous rejetons toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs. Notre activité est soumise à d'importants risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs actuels, les investisseurs potentiels et les autres parties prenantes sont invités à examiner attentivement ces risques et incertitudes.

