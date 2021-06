PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Comité d’Organisation France 2023 et TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) sont heureux d’annoncer que TotalEnergies devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

En s’engageant aux côtés de France 2023, TotalEnergies souhaite contribuer à faire de cette Coupe du Monde de Rugby un moment de fête et de partage dans l’ensemble des territoires. Il sera l’occasion pour l’entreprise de mieux faire connaitre sa dimension multi-énergies et d’engager activement toutes ses parties prenantes dans cette ambition.

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 et TotalEnergies partagent l’ambition de placer le développement durable au cœur de leur stratégie, de leurs projets et de leurs opérations. Dans cet esprit, ils souhaitent travailler ensemble à l’objectif d’un évènement vertueux sur le plan environnemental, notamment par la mise en place d’un plan de mobilité décarboné et la fourniture d’énergie verte.

C’est pourquoi, TotalEnergies est fier de rejoindre l’ambitieuse et dynamique famille des sponsors de France 2023.

Claude Atcher, Directeur Général de France 2023, a commenté :

« TotalEnergies veut bouger les lignes et prendre toute sa part face au défi climatique. Nous voulons avancer ensemble vers cette voie : celle de nouvelles énergies qui doivent être au cœur de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et participer à son impact positif pour la société. Je me réjouis de l’arrivée du groupe, de son savoir-faire et de son expertise, parmi nos Sponsors Officiels. Nous sommes convaincus que le maillage territorial fort de TotalEnergies, soutien historique du rugby français, contribuera significativement à la réussite de notre événement. »

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies a ajouté :

« C’est un honneur et une joie pour TotalEnergies de s’engager comme sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023. L’intégrité, la passion, la solidarité, la discipline et le respect sont les caractéristiques de ce sport et elles rejoignent les valeurs de notre entreprise. Surtout, le rugby c’est d’abord et avant tout un collectif et TotalEnergies c’est cela : des femmes et des hommes engagés pour la transition énergétique. Mais la France est aussi notre territoire d’ancrage, notamment dans le Sud-Ouest, une terre de rugby qui fait partie intégrante de notre histoire et de notre ADN. Nous souhaitons célébrer nos liens et notre proximité avec nos parties prenantes et nos clients à travers tout le pays. Je me réjouis que les équipes de TotalEnergies mobilisent toutes leurs énergies pour faire de ce grand événement sportif un succès tricolore mondial, festif et populaire ! »

À propos de la Coupe du Monde de rugby France 2023 :

La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. Les matchs se disputeront dans neuf stades, répartis dans dix villes hôtes. Il s’agira de la 10ème Coupe du Monde de Rugby masculine de l’histoire, et la deuxième à être organisée en France après une édition mémorable en 2007.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 se tiendra l’année du bicentenaire du rugby, inventé en 1823 par William Webb-Ellis, étudiant anglais à la Rugby School, qui fit preuve d’un geste « hors des codes » en attrapant la balle à la main et en courant avec.

France 2023 a l’ambition d’être une compétition à impact positif, et d’établir de nouvelles normes en matière de responsabilité sociale, d’inclusion et de de développement durable pour un grand événement sportif international. Quatre engagements forts ont été pris : agir pour une économie durable et circulaire, s’engager pour l’éducation, la formation et l’emploi, limiter l’impact sur l’environnement, et soutenir l’inclusion et l’accessibilité.

Evénement phare du rugby, la Coupe du Monde de Rugby 2023 mettra aux prises 20 équipes : 12 sont d’ores et déjà qualifiées après avoir terminé aux trois premières places de leur poule lors de l’édition 2019 au Japon, tandis que 8 sont engagées dans un processus mondial de qualification. 48 matchs seront disputés sur 51 jours.

À propos de TotalEnergies :

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

