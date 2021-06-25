Mavenir和高通攜手為公共和專有網路提供開放式RAN 4G/5G室內和室外無線解決方案

英國劍橋--(BUSINESS WIRE)--網路軟體供應商Mavenir1利用可以在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構網路的未來，公司今天宣布與 Qualcomm Technologies, Inc.合作，為專有和公共網路部署開發室內和室外解決方案，旨在擴大開放式RAN (Open RAN)客戶的選擇範圍。

在不同企業和消費者需求的推動下，5G的容量和覆蓋需求不斷提高，對網路密集化的需求也越來越大。憑藉靈活和具有成本效益的無線解決方案，網路密集化可利用所有可用頻譜。這項合作旨在利用Mavenir強大的軟體解決方案和Qualcomm Technologies的平臺領先技術，提供一系列採用開放式RAN架構的無線解決方案。

Mavenir軟體執行於適用於小型基地台(FSM)的Qualcomm® 4G和5G RAN平臺，提供全套開放式RAN軟體可升級無線解決方案，旨在滿足下一代室內和室外網路的擴展性需求。這歸功於Mavenir雲端原生解決方案提供的架構靈活性，以及高通4G和5G RAN平臺提供的節能設計及全球頻段支援。這些產品旨在滿足通訊服務提供者(CSP)和企業部門的需求。

主要亮點包括：

- 符合開放式RAN split 2規範的Mavenir軟體解決方案與高通4G和5G RAN平臺的開發和整合

- Mavenir軟體解決方案適用於由小型基地台ODM生態系統開發、採用高通小型基地台(FSM) 4G和5G平臺的各類室內和室外無線電產品

Mavenir資深副總裁兼新興業務總經理Aniruddho Basu 表示：「Mavenir在發展生態系統方面的作用是確保透過一系列無線電方案來滿足市場需求，適應所有部署和使用案例。Mavenir的容器化開放式RAN、人工智慧分析和自動化軟體，加上Qualcomm Technologies強大的4G和5G接取點平臺，旨在為多個區隔市場和應用創造廣泛的高性能、高性價比無線電解決方案，並提供全面的架構靈活性。」

Qualcomm Technologies, Inc.產品管理資深總監Gerardo Giaretta表示：「適用於小型基地台的高通5G RAN平臺支援5G毫米波和Sub-6 GHz頻譜，旨在提供更大的網路覆蓋、更高的容量和出眾的功率效率。我們很高興能與像Mavenir這樣的開放式RAN產業領導者合作，因為它將有助於推動開放和虛擬化5G RAN在世界各地的機場、體育場和醫院等場所的普及。」

1 透過其附屬公司、Mavenir旗下的ip.access

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體式單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商為全球50%以上的用戶提供服務。

Qualcomm是高通公司的商標或註冊商標。

高通4G和5G RAN平臺是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的產品。

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