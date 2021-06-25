Mavenir和高通携手为公共和专有网络提供开放式RAN 4G/5G室内和室外无线解决方案

英国剑桥--(BUSINESS WIRE)--网络软件供应商Mavenir1利用可以在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建网络的未来，公司今天宣布与 Qualcomm Technologies, Inc.合作，为专有和公共网络部署开发室内和室外解决方案，旨在扩大开放式RAN (Open RAN)客户的选择范围。

在不同企业和消费者需求的推动下，5G的容量和覆盖需求不断提高，对网络密集化的需求也越来越大。借助灵活和具有成本效益的无线解决方案，网络密集化可利用所有可用频谱。这项合作旨在利用Mavenir强大的软件解决方案和Qualcomm Technologies的平台领先技术，提供一系列基于开放式RAN架构的无线解决方案。

Mavenir软件运行于面向小蜂窝(FSM)网络的Qualcomm® 4G和5G RAN平台，提供全套开放式RAN软件可升级无线解决方案，旨在满足下一代室内和室外网络的扩展性需求。这得益于Mavenir云原生解决方案提供的架构灵活性，以及高通4G和5G RAN平台提供的节能设计及全球频段支持。这些产品旨在满足通信服务提供商(CSP)和企业部门的需求。

主要亮点包括：

- 符合开放式RAN split 2规范的Mavenir软件解决方案与高通4G和5G RAN平台的开发和集成

- Mavenir软件解决方案适用于由小型蜂窝ODM生态系统开发、基于高通小型蜂窝(FSM) 4G和5G平台的各类室内和室外无线电产品

Mavenir高级副总裁兼新兴业务总经理Aniruddho Basu 表示：“Mavenir在发展生态系统方面的作用是确保通过一系列无线电方案来满足市场需求，适应所有部署和用例。Mavenir的容器化开放式RAN、人工智能分析和自动化软件，加上Qualcomm Technologies强大的4G和5G接入点平台，旨在为多个细分市场和应用创造广泛的高性能、高性价比无线电解决方案，并提供全面的架构灵活性。”

Qualcomm Technologies, Inc.产品管理高级总监Gerardo Giaretta表示：“面向小蜂窝网络的高通5G RAN平台支持5G毫米波和Sub-6 GHz频谱，旨在提供更大的网络覆盖、更高的容量和出众的功率效率。我们很高兴能与像Mavenir这样的开放式RAN行业领导者合作，因为它将有助于推动开放和虚拟化5G RAN在世界各地的机场、体育场和医院等场所的普及。”

1 通过其附属公司、Mavenir旗下的ip.access

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件供应商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。

Qualcomm是高通公司的商标或注册商标。

高通4G和5G RAN平台是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的产品。

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