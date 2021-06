Andersen Global underskriver samarbejdsaftale med et af Lesothos største advokatfirmaer

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin afrikanske tilstedeværelse gennem en samarbejdsaftale med et af Lesothos største advokatfirmaer, Webber Newdigate Attorneys, hvilket øger organisationens dækning i den sydlige region af kontinentet.

Webber Newdigate Attorneys, der blev grundlagt i 1978, er beliggende i hovedstaden Maseru. Full service-firmaet, der er anerkendt af Chambers Global og regelmæssig prisvinder af PMR Africa, leverer juridiske tjenester til både lokale og internationale kunder, herunder enkeltpersoner, virksomheder, multinationale virksomheder, offentlige myndigheder, banker og halvoffentlige organisationer. Virksomheden dækker også en række industrier med kapacitet inden for skat, fast ejendom, ansættelsesret, selskabs- og handelsret, retstvister, bankvirksomhed og finans, minedrift og ressourcer, indvandring og familieret.

”I mere end 40 år har vores team konsekvent leveret løsninger af høj kvalitet til vores kunder, herunder dem af en indviklet karakter,” sagde partner Alex de Wet. ”Andersen Globals kultur er i tråd med vores firmas værdier, og vi ser frem til at samarbejde med ligesindede eksperter for at give vores kunder omfattende, uafhængige løsninger på en sømløs måde.”

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz, tilføjede, “Webber Newdigate har udviklet et fremragende omdømme og er en vigtig aktør i mange større transaktioner over hele landet. Deres dedikation til forvaltning og kendskab til markedet gør dem til en fantastisk tilføjelse til vores platform i regionen. De er det dominerende advokatfirma i landet, og jeg er sikker på, at vores synergi vil kultivere løsninger af højeste kvalitet for vores kunder i Lesotho såvel som globalt.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 276 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.