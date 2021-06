Advent Technologies Enters Into Definitive Agreement to Acquire the Fuel Cell Systems Businesses of fischer Group (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent”) heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan om de brandstofcelsystemen van fischer Group over te nemen tegen een totale vergoeding van contanten en voorraad van 52 miljoen euro. Deze bedrijven omvatten Serenergy A/S (“SerEnergy”) gevestigd in Aalborg, Denemarken, en fischer eco solutions GmbH, (“FES”) gevestigd in Aachen, Duitsland.

