IATA umacnia skalowalność swojej działalności operacyjnej dzięki przejściu na usługi zintegrowanego wsparcia i zarządzania aplikacjami oferowane przez Rimini Street

IATA Strengthens Operational Scalability By Switching to Rimini Street for Integrated Support and Application Management Services for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i wiodący usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformowała, że Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA - International Air Transport Association), czołowe stowarzyszenie przewoźników komercyjnych z siedzibą w kanadyjskim Montrealu, zdecydowało się na usługi wsparcia i zarządzania aplikacjami (AMS) od Rimini Street dla aplikacji SAP ECC 6.0 i Business Object. Z uwagi na fakt, że sektor transportu lotniczego został głęboko dotknięty przez pandemię COVID-19, IATA podjęło strategiczne decyzje biznesowe w celu przejścia przez kryzys, w tym decyzję o powierzeniu podmiotom zewnętrznym kluczowych elementów usług IT w celu obniżenia kosztów operacyjnych. W wyniku przejścia na usługi Rimini Street, organizacja teraz może czerpać korzyści z połączonych rozwiązań w zakresie wsparcia, integrujących wsparcie aplikacji i usługi zarządzane, pozwalając IATA na spełnienie wymogów biznesowych w odbudowie po pandemii.

Spełnienie indywidualnych potrzeb IATA w zakresie wsparcia aplikacji SAP w celu zapewnienia szybkiego rozwoju

Z siedzibą w Montrealu i biurami wykonawczymi w Genewie, w Szwajcarii, IATA jest stowarzyszeniem branżowym komercyjnych linii lotniczych reprezentujących 82% światowego ruchu lotniczego i zarządza systemami finansowymi i systemami wsparcia na rzecz branży komercyjnego transportu lotniczego za pośrednictwem swojego działu IT. Ze względu na kryzys gospodarczy w branży transportu lotniczego dział wsparcia SAP w IATA bardzo ucierpiał. Zrzeszenie miało świadomość zmieniającej się sytuacji gospodarczej w czasie, gdy sektor ten zaczynał się podnosić po pandemii i zdawano sobie sprawę, że działalność lotnicza może zostać przywrócona w każdej chwili, niosąc za sobą potrzebę zwinności i skalowalności w obszarze IT. IATA zaczęło sprawdzać różne opcje zewnętrznych usług wsparcia po zapoznaniu się z najnowszym raportem Gartnera [1], w którym wskazano na wzrost tego rynku. Zdecydowali się na umocnienie wsparcia swojego systemu SAP i zarządzania nim poprzez wybór połączonych rozwiązań wsparcia od Rimini Street w celu czerpania korzyści z nieustannych usprawnień i redukcji potencjalnych zagrożeń, podczas gdy działalność zaczynała przyspieszać, a rynek komercyjnych przewozów lotniczych ponownie został otwarty. Rimini Street była również w stanie uchwycić i spełnić wymogi biznesowe IATA dzięki jedynemu w swoim rodzaju katalogowi usług, który usprawnia realizację usług IT. IATA również korzysta z usług opracowanych na potrzeby konserwacji profilaktycznej i aktywnego rozwiązywania problemów w celu poprawy wydajności systemu.

„ Od początku byliśmy pewni, że możemy współpracować wyłącznie z zaufanym dostawcą usług wsparcia w celu zminimalizowania ryzyka, a w raporcie Gartnera stwierdzono wprost, że Rimini Street zajmuje czołową pozycję na rynku usług wsparcia - powiedział Pascal Buchner, dyrektor ds. IT, i CIO w IATA. - Rimini Street wyróżnia się na tle konkurencji ze względu na swoją reputację i ofertę zawierającą zarówno wsparcie oprogramowania SAP, jak i usługi zarządzania aplikacjami, a my chcieliśmy to połączyć”.

Uproszczony model operacyjny zmieniający niepewność w przewidywalność

Rimini Street stosuje ujednolicone rozwiązania wsparcia, zapewniając unikatowe połączenie wsparcia SAP i usług zarządzania aplikacjami. Od czasu zdecydowania się na ofertę Rimini Street, IATA już zdążyło ograniczyć opóźnienia w zakresie IT, czerpiąc korzyści z większej przejrzystości swoich działań i zwinnego modelu usprawniania systemu.

„ Od rozpoczęcia pracy z Rimini Street dostrzegliśmy natychmiastową poprawę we wsparciu i zarządzaniu aplikacjami SAP. Proces wdrożenia był szybki i bezproblemowy, i teraz mamy dużo lepszy wgląd w nasze zadania i pulpity - dodał Buchner. - Nasz zespół SAP nieustannie dostarcza pozytywnej informacji zwrotnej o jakości wsparcia Rimini Street. Nie żałujemy naszego wyboru usługodawcy, wręcz przeciwnie, czujemy, że możemy zapewnić naszym wewnętrznym interesariuszom jeszcze wyższą wartość niż uprzednio”.

„ Rimini Street z radością pomaga IATA w maksymalizacji wartości aplikacji SAP dzięki ujednoliconemu wsparciu, które podnosi produktywność działalności operacyjnej. IATA może obecnie skupić się na pozyskaniu wyższego kapitału obrotowego i skierować środki z budżetu i zasoby IT na strategiczne inicjatywy, które pomogą członkom zrzeszenia przejść przez obecny kryzys gospodarczy” - powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i dyrektor generalna na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Rimini Street. - W celu lepszego przygotowania organizacji na przyszły rozwój, IATA dołącza do ponad 4000 organizacji na całym świecie, które zdecydowały się na wybór usług Rimini Street w celu rozwiązania bieżących problemów budżetowych, ciesząc się lepszą zwinnością i niższym ryzykiem w zakresie świadczenia usług”.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka notowana w indeksie Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Do dziś ponad 4000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia.

