Mavenir和MobiledgeX與德國電信合作，啟動全球邊緣連接

德州理查森和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir與MobiledgeX及德國電信(Deutsche Telekom)合作，示範並驗證了部署原生雲端5G用戶面功能(UPF)的參考設計，以支援多接取邊緣運算(MEC)應用，並針對每個用例的接近性和性能需求量身打造。該參考設計是從底層雲端架構、基礎設施供應商和營業業主中抽離出來的完全雲端原生設計。

德國電信策略與科技創新資深副總裁Alex Choi表示：「我們很高興與 Mavenir 及MobiledgeX 合作，為有需要的用戶示範5G Core UPF的動態雲端原生部署。UPF可以在營運商的自有網路、4G/5G私人網路、漫遊網路或公共雲中運行。我們有能力在自己和其他企業的區域內以動態和無縫的方式協調流量，開啟為客戶提供新連接解決方案的可能性。」

以服務為基礎的雲端原生UPF是該參考設計的核心。自從在3G中引進行動封包資料以來，所有資料流量，無論何種來源、目的地和請求應用，都經過通道傳輸回行動網路內有限的固定（封包閘道）錨點。結果是效率越來越低，性能越來越差，且容易出現瓶頸。5G Core標準支援根據應用和網路需求動態放置錨點(UPF)。Mavenir廣泛部署的4G/5G雲端原生Converged Packet Core解決方案與MobiledgeX Edge-Cloud平臺相結合，使UPF可以放置在擁有不同所有權的不同供應商的各種雲端。服務提供者的控制、安全和隱私始終由客戶的營運商維護，即使漫遊時也是如此。該架構可大幅縮小資料處理之前需要傳輸的距離，有助於應用的後端伺服器放置於最佳位置，以提供卓越的使用者體驗並提高網路效率。

經過驗證的參考設計

在此次試驗驗證過程中，Mavenir 的5G Core在德國電信的網路中運行。位於德國的兩個網路和不受供應商限制的微雲(cloudlet)已經作為有效的UPF位置部署在5G Core路由中。例如，在連接到柏林德國電信5G網路的5G手機上啟動視訊應用程式。該請求被發送到5G Core，該核心在柏林微雲中選擇UPF位置，並建立通道傳輸。之後，視訊請求被傳送到本地邊緣網路中的視訊快取並開始發送。漢諾威也發起了相同的請求，到漢諾威微雲的流量通道隨之建立，並透過該通道進行本地傳輸。MobiledgeX Edge Cloud 3.0平臺可動態控制邊緣UPF和視訊應用的安全放置、生命週期管理和視訊流量路由。

Mavenir策略長Bejoy Pankajakshan表示：「這是雲端原生5G Core流量路由的重要里程碑，它讓德國電信可以在全世界的任何地方、任何雲端自由地提供互聯或本地卸載(breakout)傳輸。5G網路功能的雲端原生設計與編配工具整合，使網路功能放置的靈活性可以達到新境界。自動化、敏捷性和靈活性是該專案的核心。」

MobiledgeX科技長兼工程產品執行副總裁Sunay Tripathi表示：「MobiledgeX Edge-Cloud平臺使我們的營運商客戶能夠在合作夥伴的行動網路、4G/5G私人網路絡及公共雲的漫遊過程中，僅透過一個虛擬管理平臺和一套安全可信的操作，就能在獨立於供應商的雲端基礎設施上動態管理和分配UPF功能。雲端原生UPF操作改變了行動營運商網路的流量模式，使電信營運商成為其自身邊緣雲服務的第一大客戶，這是成為真正雲端領導者的必經之路。我們非常高興地看到德國電信已經開始主動引領這一轉變。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進科技。公司專注於實現自身願景：打造能夠運行在任何雲端上的軟體式單一自動化網路。作為業界唯一的端到端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結的方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商服務全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

關於MobiledgeX

MobiledgeX與全球行動營運商合作，提供多雲邊緣部署的全方位控制服務。公司的MobiledgeX Edge-Cloud平臺提供從底層基礎設施中抽離出來的公共介面，用於管理任何位置的應用工作負載，以保持對資料、隱私和安全的控制。公司還為營運商和第三方應用開發商提供裝置原生SDK和配套引擎，以提升邊緣雲端原生應用的性能和效率。經過20多家全球營運商和多個下一代應用開發者的試驗、概念驗證和部署，MobiledgeX Edge-Cloud現已通過市場檢驗。

MobiledgeX是德國電信股份公司成立的邊緣運算公司，總部位於加州聖荷西。 https://mobiledgex.com。

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