Mavenir和MobiledgeX与德国电信合作，助力实现全球边缘连接

德州理查森和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir与MobiledgeX及德国电信(Deutsche Telekom)合作，演示并验证了部署原生云5G用户面功能(UPF)的参考设计，以支持多接入边缘计算(MEC)应用，并针对每个用例的接近性和性能需求进行定制。该参考设计是从底层云架构、基础设施供应商和运营所有者中分离出来的完全云原生设计。

德国电信战略与技术创新高级副总裁Alex Choi表示：“我们很高兴与 Mavenir 及MobiledgeX 合作，为有需要的用户演示5G Core UPF的动态云原生部署。UPF可以在运营商自有网络、4G/5G专用网络、漫游网络或公共云中运行。我们有能力在自己和其他企业的区域内以动态和无缝的方式协调流量，从而有可能为客户提供新的连接解决方案。”

基于服务的云原生UPF是该参考设计的核心。自从在3G中引入移动分组数据以来，所有数据流量，无论何种来源、目的地和请求应用，都通过通道传输回移动网络内有限的固定（分组网关）锚点。其结果是效率越来越低，性能越来越差，且容易出现瓶颈。5G Core标准支持根据应用和网络需求动态放置锚点(UPF)。Mavenir广泛部署的4G/5G云原生Converged Packet Core解决方案与MobiledgeX Edge-Cloud平台相结合，使UPF可以放置在拥有不同所有权的不同供应商的各种云端。服务提供商的控制、安全和隐私始终由客户的运营商维护，即使漫游时也是如此。该架构通过大幅缩小数据处理之前需要传输的距离，帮助优化应用的后端服务器放置，可实现卓越的用户体验并提高网络效率。

经过验证的参考设计

在此次试验验证过程中，Mavenir 的5G Core在德国电信的网络中运行。位于德国的两个网络和不受供应商限制的微云(cloudlet)已经作为有效的UPF位置部署在5G Core路由中。例如，在连接到柏林德国电信5G网络的5G手机上启动视频应用程序。请求被发送到5G Core，该核心在柏林微云中选择UPF位置，并建立通道传输。之后，视频请求被传送到本地边缘网络中的视频缓存并开始发送。汉诺威也发起了相同的请求，到汉诺威微云的流量通道随之建立，并通过该通道进行本地传输。MobiledgeX Edge Cloud 3.0平台用于动态控制基于边缘的UPF和视频应用的安全放置、生命周期管理和视频流量路由。

Mavenir首席战略官Bejoy Pankajakshan表示：“这是云原生5G Core流量路由的一个重要里程碑，它让德国电信可以在世界任何地方、任何云端自由地提供互联或本地突围(breakout)传输。5G网络功能的云原生设计与编配工具融合，使网络功能放置的灵活性可以达到新高度。自动化、敏捷性和灵活性是该项目的核心。”

MobiledgeX首席技术官兼工程产品执行副总裁Sunay Tripathi表示：“MobiledgeX Edge-Cloud平台使我们的运营商客户能够在合作伙伴的移动网络、4G/5G专用网络及公共云的漫游过程中，仅通过一个虚拟管理平台和一套安全可信的操作，就能在独立于供应商的云基础设施上对UPF功能进行动态管理和分配。原生云UPF操作改变了移动运营商网络的流量模式，使电信运营商成为其自身边缘云服务的第一大客户，这是成为真正云领导者的必经之路。我们非常高兴地看到，德国电信已经开始主动引领这一转变。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件供应商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于MobiledgeX

MobiledgeX与全球移动运营商合作，提供多云边缘部署的全方位控制服务。公司的MobiledgeX Edge-Cloud平台提供从底层基础设施中分离出来的公共接口，用于管理任何位置的应用工作负载，以保持对数据、隐私和安全的控制。公司还为运营商和第三方应用开发商提供设备原生SDK和配套引擎，以提升边缘云原生应用的性能和效率。经过20多家全球运营商和多个下一代应用开发者的试验、概念验证和部署，MobiledgeX Edge-Cloud现已通过了市场检验。

MobiledgeX是德国电信股份公司成立的一家边缘计算公司，总部位于加州圣何塞。 https://mobiledgex.com。

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