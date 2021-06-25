Safic-Alcan將其與PMC Organometallix的分銷協議擴展至非洲大陸

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球特殊化學品分銷商Safic-Alcan欣然宣佈，已擴充與PMC Organometallix簽訂的分銷協定，現已包括非洲大陸。

PMC Organometallix, Inc.是PMC Group, N.A., Inc.旗下全資子公司，已將其與Safic-Alcan簽訂的分銷協議擴大至包括非洲大陸。Safic-Alcan將成為PMC Organometallix生產的FASCAT®催化劑和精細化學品的授權經銷商，協議立即生效。

FASCAT®催化劑是無機和有機金屬錫化合物，具有優異的轉化和固化特性，是各種應用中不可或缺的材料。FASCAT®催化劑廣泛用於合成潤滑劑、單體和聚合酯合成、汽車電泳塗裝、矽氧烷交聯、聚胺甲酸酯和化學中間體等。

PMC歐洲、中東和非洲(EMEA)區域銷售總監Yanal Shekem表示：「我們很高興將我們與Safic-Alcan在歐洲大陸建立的成功合作關係擴展到非洲大陸。選擇將催化劑的銷售擴展到非洲市場，是因為我們希望在EMEA地區的新市場發展FASCAT®業務。Safic-Alcan在當地的影響力、網路和資源，可以為我們的成長提供重要助力。」

Safic-Alcan塗料和建築業務發展總監Jean-Marie Schmuck表示：「兩家公司已在歐洲建立了成功的合作關係，我們很高興能進一步加強這種合作關係，並與PMC Organomatellix在非洲共同譜寫新的篇章。我們相信，FASCAT®催化劑將使我們的技術銷售團隊能夠加強區域產品供應，從而為我們的非洲客戶提供更好的服務。」

關於PMC

PMC Group是以成長為導向的多元化全球性化工及塑膠製品公司，致力於提供符合日常需求的創新解決方案，涵蓋範圍廣泛的終端市場，包括塑膠、消費品、電子產品、塗料、包裝、個人護理、食品、汽車和藥品。公司立足於以創新為依託的永續成長模式，同時積極促進社會公益。PMC透過全球性的製造、創新、行銷平臺經營業務，在美洲、歐洲和亞洲擁有設施。如欲瞭解有關PMC及其全球活動的更多資訊，請造訪www.pmc-group.com。

關於Safic-Alcan

Safic-Alcan是一家法國獨立特殊化學品經銷商，總部位於巴黎拉德芳斯。公司為橡膠、塗料、粘合劑、熱塑性塑膠、聚胺酯、潤滑劑、去污劑、化妝品、醫藥和保健品產業開發和提供各種聚合物、材料和添加劑。作為全球先進製造商之一，公司在歐洲、中東、非洲、亞洲和北美地區的戰略要地開設了25個辦事處。其高度專業化的銷售工程師使Safic-Alcan能夠提供專業的技術知識和高效能的解決方案，從而與絕大多數委託人和客戶建立起長期合作關係。Safic-Alcan在全球擁有630名員工，2019年銷售額為6.48億歐元。www.safic-alcan.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。