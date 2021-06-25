Safic-Alcan将其与PMC Organometallix的分销协议扩展至非洲大陆

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球特种化学品分销商Safic-Alcan欣然宣布，已扩充与PMC Organometallix签订的分销协议，现已包括非洲大陆。

PMC Organometallix, Inc.是PMC Group, N.A., Inc.旗下全资子公司，已将其与Safic-Alcan签订的分销协议扩展至包括非洲大陆。Safic-Alcan将成为PMC Organometallix生产的FASCAT®催化剂和精细化学品的授权经销商，协议立即生效。

FASCAT®催化剂是无机和有机金属锡化合物，具有优异的转化和固化特性，是各种应用中不可或缺的材料。FASCAT®催化剂广泛用于合成润滑剂、单体和聚合酯合成、汽车电子涂层、硅氧烷交联、氨基甲酸酯和化学中间体等。

PMC欧洲、中东和非洲(EMEA)区域销售总监Yanal Shekem表示：“我们很高兴将我们与Safic-Alcan在欧洲大陆建立的成功合作关系扩展到非洲大陆。选择将催化剂的销售扩展到非洲市场，是因为我们希望在EMEA地区的新市场发展FASCAT®业务。Safic-Alcan在当地的影响力、网络和资源可以为我们的增长提供重要助力。”

Safic-Alcan涂料和建筑业务发展总监Jean-Marie Schmuck表示：“两家公司已在欧洲建立了成功的合作关系，我们很高兴能进一步加强这种合作关系，并与PMC Organomatellix在非洲共同谱写新的篇章。我们相信，FASCAT®催化剂将使我们的技术销售团队能够加强我们的区域产品供应，从而更好地为我们的非洲客户提供服务。”

关于PMC

PMC Group是一家以成长为导向的多元化全球性化工及塑料制品公司，致力于提供满足日常需求的创新解决方案，覆盖范围广泛的终端市场，包括塑料、消费品、电子产品、涂料、包装、个人护理、食品、汽车和药品。公司立足于可持续的、以创新为依托的成长模式，同时积极促进社会公益。PMC通过全球性的制造、创新、市场营销平台进行运营，在美洲、欧洲和亚洲拥有设施。如需了解有关PMC及其全球活动的更多信息，请访问www.pmc-group.com。

关于Safic-Alcan

Safic-Alcan是一家法国独立特种化学品经销商，总部位于巴黎拉德芳斯。公司为橡胶、涂料、粘合剂、热塑性塑料、聚氨酯、润滑剂、去污剂、化妆品、医药和保健品行业开发和提供各种聚合物、材料和添加剂。作为全球先进制造商之一，公司在欧洲、中东、非洲、亚洲和北美地区的战略要地开设了25个办事处。其高度专业化的销售工程师使Safic-Alcan能够提供专业的技术知识和高性能的解决方案，从而与绝大多数委托人和客户建立起长期合作关系。Safic-Alcan在全球拥有630名员工，2019年销售额为6.48亿欧元。www.safic-alcan.com

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