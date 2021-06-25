Andersen Global與賴索托頂尖法律事務所達成合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與賴索托頂級規模的法律事務所Webber Newdigate Attorneys簽署合作協定。此舉擴大了Andersen Global在非洲南部地區的業務範圍，也擴展了該組織在整個非洲大陸的業務版圖。

Webber Newdigate Attorneys成立於1978年，位於首都馬塞魯。這家全方位服務型法律事務所受到《錢伯斯全球法律指南》(Chambers Global)的肯定，並屢次榮獲PMR Africa獎。該事務所為當地和國際客戶提供法律服務，其廣泛的客戶群涵蓋個人、公司、跨國企業、政府機構、銀行和半國有組織。此外，該事務所還為一系列行業提供服務，並在稅務、房地產、勞動法、公司和商業法、訴訟、銀行和金融、採礦和資源、移民和家庭法等領域擁有出眾的服務能力。

合夥人Alex de Wet表示：「40多年來，我們的團隊持續為客戶提供優質解決方案，包括一些極其精細複雜的解決方案。Andersen Global的文化與我們的價值觀高度契合，我們期待能與志同道合的專業人士合作，以無縫方式為客戶提供全面、獨立的解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Webber Newdigate的聲譽卓著，是該國許多重大交易的主要參與者。他們致力於內部管理並深諳當地市場，是我們平臺在該地區的重要助力。他們在賴索托的法律服務市場擁有顯著優勢，我相信雙方的相乘效應將為我們在賴索托和全球的客戶打造出極為優質的解決方案。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾276個地點發展業務。

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