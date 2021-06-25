Andersen Global与莱索托顶尖律师事务所达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与莱索托顶级规模律师事务所Webber Newdigate Attorneys签署了一份合作协议。此举扩大了Andersen Global在非洲南部地区的业务覆盖，也拓展了该组织在整个非洲大陆的业务版图。

Webber Newdigate Attorneys成立于1978年，位于首都马塞卢。这家全服务型律所备受《钱伯斯全球法律指南》(Chambers Global)认可，并屡次荣获PMR Africa奖。该律所为当地和国际客户提供法律服务，其广泛的客户群涵盖个人、公司、跨国公司、政府机构、银行和半国有组织。此外，该事务所还为一系列行业提供服务，并在税收、房地产、劳动法、公司和商业法、诉讼、银行和金融、采矿和资源、移民和家庭法等领域拥有出众的服务能力。

合伙人Alex de Wet表示：“40多年来，我们的团队持续为客户提供优质解决方案，包括一些极其精细复杂的解决方案。Andersen Global的文化与我们的价值观高度契合，我们期待能与志同道合的专业人士合作，以无缝方式为客户提供全面、独立的解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Webber Newdigate声誉卓著，是该国许多重大交易的主要参与方。他们致力于内部管理并深谙当地市场，是我们平台在该地区的重要补充。他们在莱索托的法律服务市场拥有显著优势，我相信双方的协同合作将为我们在莱索托和全球的客户打造出极为优质的解决方案。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾276个地点开展业务。

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