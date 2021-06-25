Velodyne Lidar在班加羅爾設立印度設計中心

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布在班加羅爾設立新的印度設計中心。該中心將推動Velodyne的成長策略，推動雷射雷達感測器和軟體解決方案的持續創新，透過在全球市場促進安全交通和智慧社區發展來改變人們的生活。

印度設計中心將與Velodyne駐加州聖荷西的工程團隊在尖端研發領域密切合作，打造以客戶為中心的解決方案。將此中心位置設在班加羅爾，使Velodyne可以坐擁在汽車級產品開發方面具有專長的豐富人才生態系統，而這些產品可透過擴展來滿足全球客戶的需求。該中心還將促進Velodyne與印度的許多汽車研發中心展開緊密合作。

印度設計中心將積極致力於培養硬體、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)、嵌入式軟體、主機板設計、系統工程、專用積體電路(ASIC)、感知軟體、功能安全、網路安全以及周邊領域的工程人才團隊。該中心將由Parthasarathy Narasimhan領導，他已經加入Velodyne，擔任工程副總裁兼印度設計中心董事總經理。Narasimhan先生擁有在多個工程團隊中組建和擴展設計團隊的豐富經驗，包括最近在OpenSilicon的工作。

除了研發外，該中心還將在印度為汽車和新交通領域採用雷射雷達的解決方案創造客戶及合作夥伴關係機會。Velodyne重點致力於幫助車輛、行人和騎士等所有道路使用者提升交通安全性，以拯救生命，防止受傷。Velodyne的雷射雷達感測器和軟體可以為各種汽車、工業和智慧基礎建設解決方案提供必要的技術。

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「Velodyne採用雷射雷達的感測器和軟體解決方案可推動正在改變各行各業的自主性變革和安全性提升。設立印度設計中心將使我們能夠招募到頂尖的工程人才，這將對我們位於聖荷西的世界級團隊形成補充，幫助我們激發不斷的持續創新。對於將基於雷射雷達的安全和自動化技術引進印度市場和道路交通的可能性，我也感到非常振奮。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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