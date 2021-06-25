Velodyne Lidar在班加罗尔设立印度设计中心

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布在班加罗尔设立新的印度设计中心。该中心将推进Velodyne的增长战略，推动激光雷达传感器和软件解决方案的持续创新，通过在全球市场促进安全交通和智能社区发展来改变人们的生活。

印度设计中心将与Velodyne驻加州圣何塞的工程团队在尖端研发领域密切合作，打造以客户为中心的解决方案。将此中心位置设在班加罗尔，使Velodyne可以坐拥在汽车级产品开发方面具有专长的丰富人才生态系统，而这些产品可通过扩展来满足全球客户的需求。该中心还将促进Velodyne与印度的许多汽车研发中心开展紧密合作。

印度设计中心将积极致力于培养硬件、现场可编程门阵列(FPGA)、嵌入式软件、主板设计、系统工程、专用集成电路(ASIC)、感知软件、功能安全、网络安全以及周边领域的工程人才团队。该中心将由Parthasarathy Narasimhan领导，他已经加入Velodyne，担任工程副总裁兼印度设计中心董事总经理。Narasimhan先生拥有在多个工程团队中组建和扩展设计团队的丰富经验，包括最近在OpenSilicon的工作。

除了研发外，该中心还将在印度为汽车和新交通领域基于激光雷达的解决方案创造客户及合作伙伴关系机会。Velodyne重点致力于帮助车辆、行人和骑行者等所有道路使用者提升交通安全性，以拯救生命，防止受伤。Velodyne的激光雷达传感器和软件可以为各种汽车、工业和智能基础设施解决方案提供必要的技术。

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“Velodyne基于激光雷达的传感器和软件解决方案可推动正在改变各行各业的自主性变革和安全性提升。设立印度设计中心将使我们能够招募到顶尖的工程人才，这将对我们位于圣何塞的世界级团队形成补充，帮助我们激发不断的持续创新。对于将基于激光雷达的安全和自动化技术引入印度市场和道路交通的可能性，我也感到非常振奋。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。