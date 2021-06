Tide conçoit le premier détergent à lessive qui sera utilisé dans l’espace. Les tests d’élimination de taches commenceront à la Station spatiale internationale en 2022.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Tide® a signé un accord concernant la loi sur l’espace (Space Act Agreement) avec la NASA, afin d’aider à concevoir des solutions de détergent à lessive et de technologie à utiliser dans l’espace. En vertu de l’accord, la NASA peut tester et étudier les solutions de nettoyage de Tide dans l’espace. L’étude pourrait avoir des répercussions sur Terre aussi comme solutions novatrices en ce qui concerne les ressources et les enjeux environnementaux. S’harmonisant à son engagement de durabilité des dix prochaines années, Ambition 2030, Tide s’efforcera de ramener ses trouvailles extraplanétaires sur Terre, afin de les intégrer aux produits quotidiens des consommateurs.

À l’heure actuelle, les astronautes qui se trouvent à la Station spatiale internationale (SSI) portent des vêtements plusieurs fois avant de les changer pour des nouveaux. Les vêtements sont livrés à la Station au moyen d’occasions d’expédition de réapprovisionnement. La capacité limitée d’un vaisseau-cargo rend le réapprovisionnement de vêtements difficile pour les missions dans l’espace lointain, comme les missions Artemis sur la lune et les missions d’aller-retour de l’équipage sur Mars. Sans solution de lessive, 160 livres de vêtements par membre d’équipage par année sont envoyées à la SSI. Des missions aller-retour avec des membres d’équipage à bord pourraient durer de deux à trois ans.

Parmi les gros défis en matière de lessive, il y a la sécurité et la compatibilité des ingrédients avec les systèmes de maintien de la vie de la NASA et la quantité limitée d’eau disponible par brassée, ainsi que la nécessité que l’eau utilisée pour la lessive soit repurifiée afin de redevenir de l’eau potable. Pour contrer ces défis, Tide a conçu un détergent entièrement dégradable, précisément aux fins d’utilisation dans l’espace dans le but de régler les problèmes de mauvaises odeurs, de propreté et d’élimination des taches pour les articles lavables utilisés lors de missions dans l’espace lointain, tout en convenant à un système de circuit fermé de l’eau.

À bord d’un vaisseau-cargo lancé en 2022 vers la station spatiale, « Mission PGTide » (Étude de téléscience des expériences sur les détergents de P&G – Telescience Investigation of Detergent Experiments), les équipes vont tester la stabilité des ingrédients de nettoyage dans des conditions de microgravité et l’exposition aux niveaux de radiation éprouvés dans l’espace en partenariat avec le Laboratoire national américain de la SSI et SEOPS. De plus, les ingrédients et la performance du détachant seront mis à l’épreuve à bord de la SSI par le biais d’expériences avec les lingettes et les crayons Tide to Go.

« Le Laboratoire national de la SSI est heureux de travailler, une fois de plus, avec l’équipe P&G alors qu’ils repoussent les limites de leur recherche et développement à bord du laboratoire orbital, » a déclaré Dr Michael Roberts, expert scientifique en chef du laboratoire national de la SSI. « Grâce à l’utilisation de la station spatiale par le secteur privé, des entreprises comme P&G peuvent mener des expériences qui seraient impossibles sur Terre afin de développer de nouveaux produits de consommation, d’améliorer les produits existants et de mieux comprendre les processus qui favorisent les modèles d’affaires, tant sur le sol qu’en orbite terrestre basse. Nous attendons avec intérêt cette première expérience de Tide dans l’espace et espérons que de nombreuses autres suivront bientôt. »

En plus de tester à bord du Laboratoire national de la SSI, les chercheurs de la NASA et de Tide pourraient étudier comment une unité innovante de lavage et de séchage combinée utilisant le détergent spécialement élaboré pourrait potentiellement être intégrée dans des habitats planétaires qui seraient utilisés pour les missions Artemis Lune et Mars dans des conditions de surface à basse gravité. Il existe également un ensemble unique de défis qui se présentent pour une mission avec équipage vers Mars. De futures missions à destination et en provenance de Mars devraient s’étendre sur plusieurs années et ces vols de longue durée nécessiteront des solutions de lessive conçues pour des environnements spatiaux extrêmes et des conditions de gravité variables.

« Ce partenariat a été créé afin de repenser les solutions de nettoyage – nous obligeant à repenser les innovations pour des environnements exigeants et à ressources limitées comme la SSI, l’espace lointain et même l’avenir de notre planète qui nous abrite, » affirme Aga Orlik, vice-président principal de la catégorie de soins des tissus de P&G en Amérique du Nord. « Nous sommes impatients de mettre en pratique les enseignements tirés de notre partenariat avec la NASA et le Laboratoire national de la SSI de Tide sur Terre, en développant une solution de lessive à faible consommation de ressources pour une utilisation au quotidien tout en répondant aux demandes des consommateurs pour des produits plus durables. »

Les nouvelles de l’exploration spatiale de Tide pour innover des solutions de lessive à faibles répercussions font suite aux promesses du projet « Ambition 2030 » de Tide, annoncées plus tôt ce printemps. Parmi les promesses ambitieuses de Tide figuraient des objectifs réalisables visant à trouver l’efficacité des ressources dans l’énergie, l’eau et les déchets tout au long du cycle de vie de la lessive : de la fabrication et l’emballage à la phase d’utilisation par le consommateur et la fin de vie, afin de réduire les répercussions environnementales d’une brassée de lessive tout en augmentant l’effet des vêtements propres.

« L’humanité est entrée dans une période charnière : d’un côté, nous sommes sur le point de coloniser l’espace, ce qui est passionnant, et de l’autre, nous sommes dans une période cruciale durant laquelle des mesures doivent être prises très rapidement afin de sauver cette planète qui est notre maison », affirme Orlik. « La collaboration entre la NASA et le Laboratoire national de la Station spatiale internationale (SSI) est particulièrement passionnante, car elle nous permet de repousser au maximum les limites de l’efficacité des ressources, en faisant des découvertes avec des applications pratiques pour le futur de la lessive dans l’espace et sur Terre ».

Pour plus d’informations sur les ambitions de Tide en matière de durabilité, veuillez cliquer ici.

