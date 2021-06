Velodyne Lidar lança o India Design Center em Bangalore

Velodyne Lidar’s sensors and software provide essential technology for a variety of automotive, industrial and smart infrastructure solutions worldwide. The Automated with Velodyne program is a global integrator and solution provider ecosystem to commercialize next generation autonomous solutions using Velodyne lidar technology. (Video: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje o lançamento do seu novo India Design Center, em Bangalore. O centro reforça a estratégia de crescimento da Velodyne para orientar a inovação contínua em soluções de sensores lidar e software que transformam vidas promovendo a mobilidade segura e comunidades inteligentes em mercados globais.

O India Design Center colaborará de perto com a equipe de engenharia da Velodyne, baseada na Califórnia, em pesquisa e desenvolvimento de ponta para construir soluções focadas no cliente. A localização do centro em Bangalore coloca a Velodyne em contato com um rico ecossistema de talentos, com experiência em desenvolvimento de produtos automotivos que escalonam para atender às necessidades de clientes em todo o mundo. Ele permitirá que a Velodyne colabore de perto com os diversos centros de desenvolvimento automotivo baseados na Índia.

O India Design Center está ativamente focado no crescimento da sua equipe de talentos de engenharia de hardware, matriz de portas programáveis em campo (Field Programmable Gate Array, FPGA), software de percepção, segurança funcional, cibersegurança e outras áreas adjacentes. O centro será comandado por Parthasarathy Narasimhan, que entrou na Velodyne como vice-presidente de engenharia e diretor administrativo do India Design Center. Narasimhan possui vasta experiência em construir e escalonar equipes de projeto entre diversos grupos de engenharia, incluindo mais recentemente na OpenSilicon.

Além de pesquisa e desenvolvimento, o centro incentivará oportunidades de clientes e parceiros na Índia para soluções baseadas em lidar no setor automotivo e de nova mobilidade. A Velodyne possui um forte foco em possibilitar uma mobilidade mais segura para salvar vidas e prevenir lesões para todos os usuários de vias públicas, incluindo veículos, pedestres e ciclistas. Os sensores e software da Velodyne fornecem a tecnologia fundamental para uma variedade de soluções automotivas, industriais e de infraestrutura inteligente.

“As soluções de sensores e software baseado em lidar da Velodyne são o catalisador para uma autonomia revolucionária e segurança aprimorada que estão transformando diversos setores”, afirmou Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. “Inaugurar nosso India Design Center nos permitirá recrutar talentos de engenharia de alto nível que complementarão nossa equipe de classe mundial em San Jose e ajudarão a estimular nossa ininterrupta inovação. Também estou empolgado com a possibilidade de levar segurança e inovação baseada em lidar para o mercado e as ruas indianas”.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

