香港旅遊發展局推出「咫尺自然·就在香港」夏日短片系列 觸動旅客的感官體驗

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今年夏天，香港旅遊發展局 （旅發局） 延續「360 Hong Kong Moments」系列，拍攝一系列獨特的感官短片，並配上愉悅的夏日主題，透過蒐集香港大自然多姿多彩的樂章，幻化成臨場感十足、療癒心靈的視聽體驗，讓身處於外國的旅客安坐家中也彷彿置身於香港的自然綠野。

旅發局2021-2022「香港郊野全接觸」夏季推廣活動當中的亮點，是「咫尺自然·就在香港」一系列的自發性知覺經絡反應(ASMR)體驗短片，介紹4段精選的郊野路線。每段短片以夢幻自然的聲音作導航及30秒的環境快拍，帶領觀眾探索香港鮮為人知的角落，觸動觀眾的感官體驗的同時，也能引領他們去留意近在咫尺的戶外交響樂章。

坪洲ASMR體驗 選取了輪船鳴笛聲、寺廟敲鐘擊鼓聲和求籤聲；城門水塘ASMR體驗則收錄了樹葉搖擺聲、瀑布流水聲、小鳥鳴和聲和拍打翅膀的聲音，吸引觀眾側耳傾聽；赤柱ASMR 體驗錄製了浪花濺起聲、紙扇打開時颯的一聲，以及在地道茶餐廳咬一口溫熱的美味法式吐司的清脆聲音；西貢 ASMR體驗則集合來自海洋的多種獨特音調和聲音，讓人感受一下於立槳衝浪時可以享受到的海洋協奏曲。

一系列的洗滌心靈、令人神往的ASMR短片，以幾位富好奇心的主角角度出發，探索香港郊野的趣味體驗，最後將他們各種截然不同的體驗融合成一段三分鐘的精華短片，呈現香港綠色郊野的魅力。

2021-2022「香港郊野全接觸」夏季推廣活動的另一活動重點是13條季節性主題路線，包括登山遠足、休閒觀光、探索離島及運動歷奇體驗。其中特別推薦的是水上活動─只有咫尺之遙，卻鮮為觀光遊客所知。推介活動包括在位於被喻為「香港後花園」─ 西貢內的香港聯合國教科文組織世界地質公園體驗獨木舟和浮潛活動，近距離欣賞大自然的天然奇觀。

「香港郊野全接觸」夏季推廣活動的專屬網站提供大量的實用資訊，例如打卡秘境、地道美食推薦和交通指南。除了具代表性的ASMR短片外，網站還展示了眾多色彩繽紛的照片、遠足路線攻略以及為新手準備的13段主題路線短片 — 分別以「體驗刺激」、「尋訪古跡」、「打卡美景」和「療癒身心」為主題，並提供每段路線的概覽，包括距離、海拔、難度、預算時間等和沿途風光景色，為未來的香港郊野之旅提供靈感。

有關2021-2022「香港郊野全接觸」夏季推廣活動的更多資訊以及完整的「咫尺自然·就在香港」夏日短片系列，可瀏覽：https://www.discoverhongkong.com/tc/explore/great-outdoor/wellness.html

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https://hktb.filecamp.com/s/GOHK_2021-2022/fo