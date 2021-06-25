香港旅遊發展局推出「咫尺自然·就在香港」夏日短片系列 觸動旅客的感官體驗

不同主題的ASMR短片將為您呈獻妙不可言的香港炎夏之旅

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坪洲ASMR體驗短片

香港--()--(美國商業資訊)--今年夏天，香港旅遊發展局 （旅發局） 延續「360 Hong Kong Moments」系列，拍攝一系列獨特的感官短片，並配上愉悅的夏日主題，透過蒐集香港大自然多姿多彩的樂章，幻化成臨場感十足、療癒心靈的視聽體驗，讓身處於外國的旅客安坐家中也彷彿置身於香港的自然綠野。

旅發局2021-2022「香港郊野全接觸」夏季推廣活動當中的亮點，是「咫尺自然·就在香港」一系列的自發性知覺經絡反應(ASMR)體驗短片，介紹4段精選的郊野路線。每段短片以夢幻自然的聲音作導航及30秒的環境快拍，帶領觀眾探索香港鮮為人知的角落，觸動觀眾的感官體驗的同時，也能引領他們去留意近在咫尺的戶外交響樂章。

坪洲ASMR體驗 選取了輪船鳴笛聲、寺廟敲鐘擊鼓聲和求籤聲；城門水塘ASMR體驗則收錄了樹葉搖擺聲、瀑布流水聲、小鳥鳴和聲和拍打翅膀的聲音，吸引觀眾側耳傾聽；赤柱ASMR 體驗錄製了浪花濺起聲、紙扇打開時颯的一聲，以及在地道茶餐廳咬一口溫熱的美味法式吐司的清脆聲音；西貢 ASMR體驗則集合來自海洋的多種獨特音調和聲音，讓人感受一下於立槳衝浪時可以享受到的海洋協奏曲。

一系列的洗滌心靈、令人神往的ASMR短片，以幾位富好奇心的主角角度出發，探索香港郊野的趣味體驗，最後將他們各種截然不同的體驗融合成一段三分鐘的精華短片，呈現香港綠色郊野的魅力。

2021-2022「香港郊野全接觸」夏季推廣活動的另一活動重點是13條季節性主題路線，包括登山遠足、休閒觀光、探索離島及運動歷奇體驗。其中特別推薦的是水上活動─只有咫尺之遙，卻鮮為觀光遊客所知。推介活動包括在位於被喻為「香港後花園」西貢內的香港聯合國教科文組織世界地質公園體驗獨木舟浮潛活動，近距離欣賞大自然的天然奇觀。

「香港郊野全接觸」夏季推廣活動的專屬網站提供大量的實用資訊，例如打卡秘境、地道美食推薦和交通指南。除了具代表性的ASMR短片外，網站還展示了眾多色彩繽紛的照片、遠足路線攻略以及為新手準備的13段主題路線短片 — 分別以「體驗刺激」、「尋訪古跡」、「打卡美景」和「療癒身心」為主題，並提供每段路線的概覽，包括距離、海拔、難度、預算時間等和沿途風光景色，為未來的香港郊野之旅提供靈感。

有關2021-2022「香港郊野全接觸」夏季推廣活動的更多資訊以及完整的「咫尺自然·就在香港」夏日短片系列，可瀏覽：https://www.discoverhongkong.com/tc/explore/great-outdoor/wellness.html

查看或下載短片和相關圖片：

https://hktb.filecamp.com/s/GOHK_2021-2022/fo

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媒體連絡人
李康瑜小姐
電郵：vivian.li@hktb.com

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