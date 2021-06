Nucleai et Merck KGaA Darmstadt, Allemagne, lancent une collaboration en médecine translationnelle à l'aide de la plateforme de biomarqueurs basée sur l'IA de Nucleai

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Nucleai (www.nucleaimd.com), une société de médecine de précision utilisant une technologie d'analyse d'images basée sur l'IA pour soutenir le développement de nouveaux biomarqueurs basés sur la pathologie, et Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, une entreprise scientifique et technologique de premier plan, ont annoncé avoir conclu une collaboration à long terme pour tirer parti de la plateforme d'analyse d'images et de découverte de biomarqueurs de Nucleai pour plusieurs actifs d'oncologie au stade clinique de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

Dans le cadre de la collaboration, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne tirera parti de la plateforme de Nucleai pour la recherche exploratoire, avec le potentiel de développer des biomarqueurs identifiés basés sur la pathologie en tant que diagnostics compagnons. La collaboration utilisera davantage la technologie de Nucleai pour étendre les capacités d'analyse de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, ce qui permettra des délais d'exécution et une mise à échelle plus rapides pour les études futures.

La plateforme de Nucleai analyse les images tissulaires en utilisant des méthodes de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique pour modéliser les caractéristiques spatiales des tumeurs et du système immunitaire, créant ainsi des biomarqueurs histologiques uniques et spécifiques qui peuvent aider à prédire la réponse du patient. Ces biomarqueurs ont le potentiel d'améliorer la compréhension de la biologie du cancer, de permettre une stratification plus poussée des populations de patients répondeurs/non répondeurs et d'améliorer le taux de réussite des essais cliniques et des soins aux patients. Pour développer sa plateforme, Nucleai s'appuie sur des ensembles de données propriétaires d'images pathologiques et de données cliniques provenant d'hôpitaux et d'organisations de maintenance de la santé (HMO) de premier plan aux États-Unis et en Israël.

« Nous sommes ravis d'annoncer une autre collaboration majeure avec une société pharmaceutique de premier plan comme Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, pour identifier et développer de nouveaux biomarqueurs pour leurs actifs dans le domaine de l'oncologie. En combinant des ensembles de données d'essais cliniques et en situation réelle avec une plateforme technologique intégrée et évolutive, nous exploitons la puissance de l'IA et des mégadonnées et établissons la norme pour les futures collaborations en médecine de précision, ajoute Avi Veidman, PDG et co-fondateur de Nucleai.

À propos de Nucleai

La société de médecine de précision Nucleai a développé une plateforme d'analyse d'images basée sur l'IA pour libérer la puissance de la biologie spatiale à partir d'images de pathologie. Construite et formée à partir d'ensembles de données propriétaires à grande échelle, la plateforme ATOM de Nucleai exploite la vision par ordinateur et les réseaux de neurones profonds pour structurer et caractériser l'architecture tissulaire et cellulaire dans les images de pathologie et identifier les caractéristiques spatiales qui prédisent la réponse au traitement et éclairent la décision de traitement. Nous sommes actuellement en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour découvrir de nouveaux biomarqueurs spatiaux, développer des tests de diagnostic compagnon basés sur la pathologie et améliorer les résultats thérapeutiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.nucleaimd.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.