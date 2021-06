Mavenir et Qualcomm collaborent pour délivrer des solutions radio Open RAN 4G/5G intérieures et extérieures aux réseaux publics et privés

CAMBRIDGE, Royaume Uni--(BUSINESS WIRE)--Mavenir1, fournisseur de services réseau, qui façonne l’avenir des réseaux grâce à des logiciels cloud natifs fonctionnant sur tous les clouds, et qui transforme la manière dont le monde se connecte, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc., portant sur le développement de solutions intérieures et extérieures destinées aux déploiements de réseaux publics et privés, afin d’élargir le choix pour les clients Open RAN.

À l’heure d’une croissance de la demande en capacité et couverture 5G, due aux exigences variées des entreprises et des consommateurs, il existe un besoin croissant de densification des réseaux tirant parti de tous les spectres disponibles basés sur des solutions radio flexibles et rentables. Cette collaboration vise à exploiter la puissance des solutions logicielles de Mavenir et le leadership des plateformes de Qualcomm Technologies, afin de délivrer une gamme de solutions radio basées sur l’architecture Open RAN.

Le logiciel Mavenir, qui fonctionne sur les plateformes RAN 4G et 5G de Qualcomm® destinées aux petites cellules (FSM), et qui fournit une gamme complète de solutions radio Open RAN extensibles par logiciel, est conçu pour répondre aux demandes d’évolutivité des réseaux intérieurs et extérieurs de nouvelle génération. Ceci est rendu possible grâce à l’architecture flexible offerte par les solutions cloud natives de Mavenir, ainsi qu’à la conception économe en énergie et au support de bande de spectre global offerts par les plateformes RAN 4G et 5G de Qualcomm. Les produits visent à répondre aux besoins des segments des fournisseurs de services de communication (FSC) et des entreprises.

Faits marquants :

- Développement et intégration de la solution logicielle Open RAN de fractionnement 2 de Mavenir avec les plateformes RAN 4G et 5G de Qualcomm

- Adaptation de la solution logicielle de Mavenir sur un éventail de produits radio intérieurs et extérieurs basés sur les plateformes RAN 4G et 5G de Qualcomm destinées aux petites cellules (FSM), développés par l’écosystème Small Cell ODM

« Le rôle de Mavenir dans le développement de l’écosystème consiste à veiller à répondre à la demande du marché, grâce à une gamme d’options radio destinées à s’adapter à tous les déploiements et cas d’utilisation », a déclaré Aniruddho Basu, vice-président principal et directeur général des activités émergentes chez Mavenir. « L’Open RAN conteneurisé, les analyses d’IA et les logiciels d’automatisation de Mavenir associés avec les plateformes de point d’accès 4G et 5G performantes de Qualcomm Technologies visent à créer une gamme étendue de solutions radio à hautes performances et rentables, destinées à de multiples segments et applications grâce à une flexibilité architecturale complète. »

« La plateforme RAN 5G de Qualcomm destinée aux petites cellules, compatible avec les spectres 5G mmWave et Sub-6 GHz, est conçue pour délivrer couverture réseau étendue, capacité et efficience énergétique supérieure », a déclaré Gerardo Giaretta, directeur principal, Gestion des produits, chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec un leader du secteur de l’Open RAN tel que Mavenir, dans la mesure où celle-ci contribuera à favoriser la propagation du RAN 5G ouvert et virtualisé à l’échelle mondiale dans des lieux tels que les aéroports, les stades et les hôpitaux. »

1 Via sa filiale ip.access, une société Mavenir

À propos de Mavenir

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant qu’unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud-natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde.

www.mavenir.com

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Les plateformes RAN 4G et 5G de Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.