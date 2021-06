Mavenir e Qualcomm colaboram para fornecer soluções de rádio Open RAN 4G/5G para ambientes internos e externos para redes públicas e privadas

CAMBRIDGE, Reino Unido--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir1, a fornecedora de software de rede construindo o futuro de redes com software nativo na nuvem que roda em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anunciou hoje uma colaboração com a Qualcomm Technologies, Inc. para desenvolver soluções internas e externas para implantações de rede pública e privada com o objetivo de ampliar as opções para clientes Open RAN.

Com as crescentes demandas de capacidade e cobertura de 5G, impulsionadas por diversos requisitos empresariais e de consumidores, há uma necessidade crescente de densificação de rede que aproveite todo o espectro disponível com base em soluções de rádio flexíveis e econômicas. Esta colaboração visa alavancar o poder das soluções de software da Mavenir e a liderança da plataforma da Qualcomm Technologies, para fornecer um conjunto de soluções de rádio com base na arquitetura Open RAN.

O software Mavenir em execução nas plataformas Qualcomm® 4G e 5G RAN para células pequenas (FSM), oferecendo uma gama completa de soluções de rádio atualizáveis ​​por software Open RAN, foi projetado para atender às demandas de escalabilidade de redes internas e externas de próxima geração. Isso é possível devido à flexibilidade da arquitetura oferecida pelas soluções nativas da nuvem da Mavenir e ao design de baixo consumo de energia, além do suporte de banda de espectro global oferecido pelas plataformas Qualcomm 4G e 5G RAN. Os produtos visam atender às necessidades dos segmentos de provedor de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) e corporativo.

Os principais destaques incluem:

- O desenvolvimento e a integração da solução de software compatível com Mavenir Open RAN split 2 com as plataformas Qualcomm 4G e 5G RAN

- Adaptação da solução Mavenir Software em uma variedade de produtos de rádio internos e externos baseados em plataformas Qualcomm 4G e 5G RAN para Small Cells (FSM) desenvolvidos pelo ecossistema Small Cell ODM

“O papel da Mavenir no crescimento do ecossistema tem sido garantir que a demanda do mercado seja atendida com uma gama de opções de rádio para atender a todas as implantações e casos de uso”, disse Aniruddho Basu, vice-presidente sênior e gerente geral de negócios emergentes da Mavenir. “O Open RAN em contêineres da Mavenir, software de análise de IA e automação, juntamente com as poderosas plataformas de ponto de acesso 4G e 5G da Qualcomm Technologies, objetivam criar uma ampla gama de soluções de rádio econômicas de alto desempenho para vários segmentos e aplicativos com total flexibilidade arquitetônica”.

“A plataforma Qualcomm RAN 5G para células pequenas, com suporte para espectro 5G mmWave e Sub-6 GHz, foi projetada para oferecer cobertura de rede aprimorada, capacidade e eficiência de energia superior”, disse Gerardo Giaretta, diretor sênior de gerenciamento de produtos da Qualcomm Technologies, Inc. “Estamos entusiasmados com esta colaboração com um líder do setor de RAN aberto como Mavenir, pois ajudará a impulsionar a proliferação de RAN 5G aberta e virtualizada globalmente em locais como aeroportos, estádios e hospitais”.

1 Por meio de sua afiliada ip.access, uma empresa Mavenir

Sobre a Mavenir

A Mavenir está construindo o futuro das redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do setor para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo.

