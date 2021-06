Andersen Global tekent samenwerkingsovereenkomst met een van de grootste advocatenkantoren van Lesotho

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in Afrika uit via een samenwerkingsovereenkomst met een van Lesotho's grootste advocatenkantoren, Webber Newdigate Attorneys, waardoor de dekking van de organisatie in de zuidelijke regio van het continent wordt verbeterd.

Webber Newdigate Attorneys, opgericht in 1978, is gevestigd in de hoofdstad Maseru. Erkend door Chambers Global en regelmatig bekroond door PMR Africa, verleent het full-service kantoor juridische diensten aan zowel lokale als internationale cliënten, waaronder particulieren, bedrijven, multinationals, overheden, banken en staatsbedrijven. Het bedrijf bestrijkt ook een reeks sectoren met mogelijkheden op het gebied van belastingen, onroerend goed, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en handelsrecht, procesvoering, bankwezen en financiën, mijnbouw en hulpbronnen, immigratie en familierecht.

"Al meer dan 40 jaar levert ons team consequent hoogwaardige oplossingen aan onze klanten, inclusief die van ingewikkelde aard", aldus Partner Alex de Wet. "De cultuur van Andersen Global weerspiegelt de waarden van ons bedrijf en we kijken ernaar uit om samen te werken met gelijkgestemde professionals om onze klanten op een naadloze manier uitgebreide, onafhankelijke oplossingen te bieden."

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “Webber Newdigate heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en is een belangrijke speler in veel grote transacties in het hele land. Hun toewijding aan rentmeesterschap en kennis van de markt maakt hen een geweldige aanvulling op ons platform in de regio. Zij zijn de toonaangevende juridische praktijk in het land en ik ben er zeker van dat onze synergie oplossingen van de hoogste kwaliteit zal opleveren voor onze cliënten in Lesotho en wereldwijd.”

