Andersen Global signe un accord de collaboration avec l’un des plus grands cabinets juridiques du Lesotho

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global étend sa présence en Afrique grâce à un Accord de collaboration avec l’un des plus grands cabinets juridiques du Lesotho, Webber Newdigate Attorneys, améliorant ainsi la couverture de l’organisation dans la région sud du continent.

Créé en 1978, Webber Newdigate Attorneys est situé dans la capitale, Maseru. Reconnu par les Chambres internationales et régulièrement récompensé par PMR Afrique, le cabinet à service complet fournit des prestations juridiques à des clients locaux et internationaux, notamment des particuliers, entreprises, multinationales, autorités gouvernementales, banques et organisations parapubliques. Le cabinet couvre également divers secteurs d’activités pour lesquels il met en œuvre ses compétences en fiscalité, immobilier, droit du travail, droit des sociétés et commercial, litige, banque et finance, mines et ressources, droit de l’immigration et droit de la famille.

« Depuis plus de 40 ans, notre équipe a toujours fourni des solutions de haute qualité à nos clients, y compris de nature complexe », a déclaré Alex de Wet, associé. « La culture d’Andersen Global fait écho aux valeurs de notre cabinet, et nous sommes impatients de collaborer avec des professionnels partageant le même état d’esprit, de sorte à fournir à nos clients des solutions complètes et indépendantes, en toute transparence. »

Et Mark Vorsatz, président d’Andersen Global, et PDG d’Andersen, d’ajouter : « S’étant forgé une réputation distinguée, Webber Newdigate joue un rôle important dans de nombreuses transactions majeures à travers le pays. Du fait de leur gestion sans faille et de leur connaissance du marché, ils complètent excellemment notre plateforme dans la région. Ils sont la pratique juridique dominante dans le pays, et je suis sûr que notre synergie mettra au point les solutions de la plus haute qualité pour nos clients au Lesotho et dans le monde entier. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 276 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.