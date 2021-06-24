LegoChem Biosciences與Iksuda Therapeutics擴大抗體藥物複合體開發授權合約

英格蘭紐卡斯爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--新一代高治療指數抗體藥物複合體(ADC)開發商Iksuda Therapeutics今天宣布，已擴大與LegoChem Biosciences, Inc. (LCB)的研究合作和授權合約，以探索發揮LCB專有ADC平臺技術優勢的其他ADC專案。

2020年4月，Iksuda獲得三個使用LCB ADC連結子/毒素平臺的ADC專案的全球開發和商品化權益1。根據本次擴大版協議，Iksuda現已獲得三個額外標靶的權益，由此使用LCB ADC平臺技術的潛在ADC專案總數達到六個。Iksuda同時可調用LCB的創新性和新近發現的新型DNA修飾型毒素，補充了去年的授權合約中包括的LCB專有腫瘤啟動型DNA毒素。

Iksuda Therapeutics執行長Dave Simpson博士表示：「自去年簽訂多標靶授權合約以來，在成功的合作夥伴關係中，Iksuda已提名兩種可發揮LCB前驅藥毒素技術差異化優勢的ADC候選藥物，正處於臨床前開發階段。我們很高興與LCB簽訂本次擴大版協議，其中包括一種新毒素的使用權。該協議可將我們的研究推動到下一代市場最佳ADC。協議簽訂之後，我們預計將會發現其他候選藥物，並添加到Iksuda不斷增長的ADC管線中。」

LCB執行長兼總裁Yong-Zu Kim博士評論道：「透過於去年4月和5月分別達成的多標靶ADC平臺授權合約和LCB73 (CD19 ADC)產品授權合約，我們已經與Iksuda建立了牢固的夥伴關係。我們的夥伴關係驗證了LCB ADC平臺技術的優越性以及IKS03（前稱LCB73）作為創新ADC藥物的競爭潛力。之前的合作成果也讓本次擴大版授權合約的簽署順理成章。我們將繼續與Iksuda密切合作，加快推動所有LCB相關 ADC候選藥物進入臨床階段。」

Iksuda最近宣布已完成一輪4,700萬美元的融資，由Celltrion、Mirae Asset Capital及其子公司和Premier Partners共同領投，以支持推動其先導ADC資產（包括IKS03）及擴大其毒素平臺技術。本次與LCB的擴大版協議可實現一種新類別毒素的研發，並添加到Iksuda的專有蛋白質烷基化(ProAlk)腫瘤啟動型毒素平臺，該平臺的授權來自哥廷根大學。

Iksuda的ADC專案針對目前治療選擇有限且復發率高的腫瘤。公司的藥物開發管線集中於透過腫瘤啟動型前驅藥毒素與穩定的結合技術（包括其專有的新型PermaLink®平臺）相結合改善安全性和有效性。

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