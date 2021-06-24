LegoChem Biosciences与Iksuda Therapeutics扩大抗体药物偶联物开发许可协议

英格兰纽卡斯尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--新一代高治疗指数抗体药物偶联物(ADC)开发商Iksuda Therapeutics今天宣布，已扩大与LegoChem Biosciences, Inc. (“LCB”)的研究合作和许可协议，以探索发挥LCB专有ADC平台技术优势的其他ADC项目。

2020年4月，Iksuda获得三个使用LCB ADC连接物/毒素平台的ADC项目的全球开发和商业化权益1。根据本次扩大版协议，Iksuda现已获得三个额外靶点的权益，由此使用LCB ADC平台技术的潜在ADC项目总数达到六个。Iksuda同时可调用LCB的创新性和新近发现的新型DNA修饰型毒素，补充了去年的许可协议中包括的LCB专有肿瘤激活型DNA毒素。

Iksuda Therapeutics首席执行官Dave Simpson博士表示：“自去年签订多靶点许可协议以来，在成功的合作伙伴关系中，Iksuda已提名两种可发挥LCB前药毒素技术差异化优势的ADC候选药物，正处于临床前开发阶段。我们很高兴与LCB签订本次扩大版协议，其中包括一种新毒素的使用权。该协议可将我们的研究推进到下一代同类至优ADC。协议签订之后，我们预计将会发现其他候选药物，并添加到Iksuda不断增长的ADC管线中。”

LCB首席执行官兼总裁Yong-Zu Kim博士评论道：“通过于去年4月和5月分别达成的多靶点ADC平台许可协议和LCB73 (CD19 ADC)产品许可协议，我们已经与Iksuda建立了牢固的伙伴关系。我们的伙伴关系验证了LCB ADC平台技术的优越性以及IKS03（前称LCB73）作为创新ADC药物的竞争潜力。之前的合作成果也让本次扩大版许可协议的签署随理成章。我们将继续与Iksuda密切合作，加快推进所有LCB相关 ADC候选药物进入临床阶段。”

Iksuda最近宣布已完成一轮4,700万美元的融资，由Celltrion、Mirae Asset Capital及其子公司和Premier Partners共同领投，以支持推进其先导ADC资产（包括IKS03）及扩大其毒素平台技术。本次与LCB的扩大版协议可实现一种新类别毒素的研发，并添加到Iksuda的专有蛋白质烷基化(ProAlk)肿瘤激活型毒素平台，该平台的许可来自哥廷根大学。

Iksuda的ADC项目针对目前治疗选择有限且复发率高的肿瘤。公司的药物开发管线集中于通过肿瘤激活型前药毒素与稳定的偶联技术（包括其专有的新型PermaLink®平台）相结合改善安全性和有效性。

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