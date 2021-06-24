荷蘭賭場採用IDEMIA的線上博彩安全平臺，以支援認證並推出全新線上博彩網站

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--荷蘭賭場(Holland Casino)已選擇由增強身份識別領域全球領導者IDEMIA提供的線上博彩安全平臺(Online Gaming Vault)，以推出其全新的線上博彩網站。荷蘭賭場是荷蘭國有公司，在全國各地共開設了14家賭場。IDEMIA的統包式解決方案能確保荷蘭賭場遵守荷蘭博彩監管局(Kansspelautoriteit)最新發佈的CDB規範，同時確保持續遵循不斷演變的監管變化。

IDEMIA的這一創新平臺能夠改善資料可追蹤性，並遵循本國的具體監管法規來保障營運資料儲存的安全性。該系統可確保資料完整性，並提供時間戳記和資訊來源證明，從而可確保資料始終合法有效。該平臺還讓監管機構能夠根據具體國家法規在本國隨時查看資料。該系統充分利用尖端科技，為博彩營運商提供相當大的靈活性，並具有安裝快速、運行成本低等優勢。

IDEMIA的線上博彩安全平臺還可確保持續監控監管變化，讓用戶始終能夠立即輕鬆應付新的監管要求。

IDEMIA數位業務部歐洲銷售主管Armand Lecorché表示：「我們很高興與荷蘭賭場合作，並以我們的線上平臺支援他們。我們的解決方案將確保荷蘭賭場全面遵守不斷演變的監管規定，並保護他們為負責任博彩公司的長期聲譽。」

荷蘭賭場博彩及服務主管Pieter Boers表示：「荷蘭賭場致力於為顧客提供安全、負責任的博彩樂趣以及非凡的個人體驗。與增強身份識別領域全球領導者IDEMIA合作，我們將能夠進一步提升營運能力，且無須為遵守不斷演變的監管新規定而有所讓步。本次合作為我們界定了原則，即忠誠、可靠、創新、友善。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供可信的環境，使人民和消費者能夠在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。在我們今天生活的世界裡，確保我們的身份安全已經成為一項關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一——身份的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網領域的國際客戶提供增強身份識別。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

關於IDEMIA的線上博彩安全平臺

IDEMIA的線上博彩安全平臺符合法國、丹麥、西班牙、德國（什列斯威-霍爾斯坦）、保加利亞、羅馬尼亞、葡萄牙、哥倫比亞、瑞士、希臘、荷蘭和阿根廷（LOTBA條例）等國家的監管要求。該解決方案受到90多家線上博彩營運商的信賴。

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