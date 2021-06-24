荷兰赌场采用IDEMIA的在线博彩安全平台，以支持认证并推出全新在线博彩网站

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--荷兰赌场(Holland Casino)已选择由增强身份识别领域全球领导者IDEMIA提供的在线博彩安全平台(Online Gaming Vault)，以推出其全新的在线博彩网站。荷兰赌场是一家荷兰国有公司，在全国各地共开设了14家赌场。IDEMIA的统包式解决方案能确保荷兰赌场遵守荷兰博彩监管局(Kansspelautoriteit)最新发布的CDB规范，同时确保持续遵循不断更新的监管变化。

IDEMIA的这一创新平台能够提高数据可追溯性，并根据本国的具体监管法规保障运营数据的存储安全。该系统可确保数据完整性，并提供时间戳和信息来源证明，从而可确保数据始终合法有效。该平台还让监管机构能够根据具体国家法规在本国随时查看数据。该系统充分利用尖端技术，为博彩运营商提供了相当大的灵活性，并具有安装快速、运行成本低等优势。

IDEMIA的在线博彩安全平台还可确保持续监控监管变化，让用户始终能够第一时间轻松应对新的监管要求。

IDEMIA数字业务部欧洲销售主管Armand Lecorché表示：“我们很高兴与荷兰赌场合作，并通过我们的在线平台支持他们。我们的解决方案将确保荷兰赌场全面遵守不断更新的监管规定，并保护他们作为一家负责任博彩公司的长期声誉。”

荷兰赌场博彩及服务主管Pieter Boers表示：“荷兰赌场致力于为顾客提供安全、负责任的博彩乐趣以及非凡的个人体验。与增强身份识别领域全球领导者IDEMIA合作，我们将能够进一步提升运营能力，且无须为遵守不断变化的监管新规而有所让步。本次合作为我们界定了原则，即忠诚、可靠、创新、友好。”

关于IDEMIA

增强身份识别领域的全球领导者IDEMIA立志提供一个可信的环境，使市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。在我们今天生活的世界里，确保我们的身份安全已经成为一项关键任务。增强身份识别可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一——身份的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网领域的国际客户提供增强身份识别。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

关于IDEMIA的在线博彩安全平台

IDEMIA的在线博彩安全平台符合法国、丹麦、西班牙、德国（石勒苏益格-荷尔斯泰因）、保加利亚、罗马尼亚、葡萄牙、哥伦比亚、瑞士、希腊、荷兰和阿根廷（LOTBA条例）等国家的监管要求。该解决方案受到90多家在线博彩运营商的信赖。

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