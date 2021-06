Cloudflare lässt sich mit Microsoft, Splunk, Datadog und Sumo Logic integrieren und hilft Kunden dabei, ihre Sicherheitsdaten optimal zu nutzen

SAN FRANCISCO (USA)--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das dazu beiträgt, ein besseres Internet zu schaffen, kündigte heute neue Integrationen mit Microsoft Azure Sentinel, Splunk®, Datadog und Sumo Logic an, um es für Unternehmen einfacher zu machen, wichtige Erkenntnisse über ihre Infrastruktur miteinander zu verknüpfen und zu analysieren. Jetzt können Unternehmen die Sicherheitseinblicke von Cloudflare direkt in ihre bevorzugte Analyseplattform übertragen und im Kontext ihres gesamten Technologie-Stacks analysieren – ohne die Kosten oder die Komplexität des Aufbaus benutzerdefinierter Integrationen.

„ CISOs erwarten von ihren Sicherheitsteams, dass sie sich auf die Sicherheit konzentrieren und keine umständlichen und kostspieligen Integrationen aufbauen, nur um Erkenntnisse aus all den verschiedenen Anwendungen und Tools in ihrer Infrastruktur zu erhalten“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „ Wir haben eine Möglichkeit gesehen, diesen Prozess schneller, einfacher und kostengünstiger zu gestalten und mit anderen Top-Analyseplattformen zu kooperieren, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Jetzt können wir den Sicherheitsteams die Tools an die Hand geben, die sie benötigen, um Transparenz und zusätzliche Sicherheit über den gesamten Stack hinweg zu erlangen, auch für die Teile außerhalb von Cloudflare.“

In der heutigen Sicherheitsumgebung sind CISOs auf die Erkenntnisse aus Daten angewiesen, um wichtige Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie Bedrohungen verhindern, erkennen und eindämmen können. Um den größtmöglichen Nutzen aus ihren Sicherheitsdaten zu ziehen, wünschen sich viele Unternehmen, diese Daten im Kontext der Erkenntnisse zu sehen, die sie von anderen Anwendungen innerhalb ihres gesamten Technologie-Stacks erhalten. Um dies zu erreichen, mussten Sicherheitsteams bisher kostspielige, zeitaufwändige und anfällige Integrationen in ihre Analyseplattformen aufbauen und pflegen.

Mit diesen Integrationen können Sicherheitsteams nun die wertvollen Erkenntnisse, die Cloudflare Logs liefert, auf ihren gesamten Stack ausweiten. Die Sicherheitsprotokolle von Cloudflare können mit wenigen Klicks direkt in Azure Sentinel, Datadog, Splunk und Sumo Logic eingelesen werden. So können Sicherheitsteams die Erkenntnisse von Cloudflare im Kontext ihrer breiteren Infrastruktur betrachten. Heute wird zum Beispiel ein Kunde, der einen SQL-Injection-Angriff bemerkt, gewarnt und kann weiteren Datenverkehr von der IP-Adresse des Angreifers direkt in der Web Application Firewall von Cloudflare blockieren. Mit einer Integration in eine Analyseplattform könnte er darüber hinaus alle vergangenen Aktivitäten von dieser IP-Adresse über alle Anwendungen und Infrastrukturen hinweg sehen, nicht nur bei Cloudflare.

Mit diesen Integrationen gibt Cloudflare seinen Kunden zudem folgende Möglichkeiten an die Hand:

Gewinnung von Erkenntnissen aus neuen Datensätzen: Durch die Einführung von Cloudflare Logs in neue Datensätze, darunter Firewall-Ereignisse und Netzwerkfehlerprotokolle, bietet Cloudflare seinen Kunden die Möglichkeit, Sicherheitsbedrohungen und Leistungspotenziale in ihrem gesamten Netzwerk zu erkennen.

Durch die Einführung von Cloudflare Logs in neue Datensätze, darunter Firewall-Ereignisse und Netzwerkfehlerprotokolle, bietet Cloudflare seinen Kunden die Möglichkeit, Sicherheitsbedrohungen und Leistungspotenziale in ihrem gesamten Netzwerk zu erkennen. Mit der Unterstützung für beliebige Speicherziele können Protokolle überall hin übertragen werden: Cloudflare unterstützt seit langem AWS, Azure und Google Cloud als Speicherorte und ergänzt nun die Unterstützung für beliebige Speicherorte mit der branchenüblichen S3-kompatiblen API. Dazu gehören Backblaze, DigitalOcean und mehr.

Cloudflare unterstützt seit langem AWS, Azure und Google Cloud als Speicherorte und ergänzt nun die Unterstützung für beliebige Speicherorte mit der branchenüblichen S3-kompatiblen API. Dazu gehören Backblaze, DigitalOcean und mehr. Einfaches Visualisieren von Daten in einer neuen Benutzeroberfläche (UI): Mit so vielen neuen Datensätzen und Speicherorten hat Cloudflare die Logs-UI von Grund auf neu gestaltet. Das neue Design sorgt für eine intuitivere Einrichtung, um Kunden eine schnelle und einfache Inbetriebnahme zu ermöglichen und die Benutzererfahrung zu vereinfachen.

„ Splunk hilft uns bei der Überwachung unseres Netzwerks und unserer Anwendungen. Wir werden auf verschiedene Anomalien und hochrelevante Vorfälle aufmerksam gemacht“, sagt John McLeod, Chief Information Security Officer bei National Oilwell Varco (NOV). „ Eine der wertvollsten Datenquellen ist Cloudflare. Sie bietet Einblick in Netzwerk- und Anwendungsangriffe. Durch diese Integration wird es einfacher sein, Cloudflare Logs in Splunk zu übertragen, was meinem Team Zeit und Geld spart.“

„ Unternehmen befinden sich im Zuge der digitalen Transformation auf einer Reise in die Cloud“, sagt Jane Wong, Vice President, Product Management, Security bei Splunk. „ Die meisten unserer Kunden stellen Dienste in mehreren Clouds bereit und haben Altsysteme vor Ort. Splunk bietet Transparenz über all dies, und was noch wichtiger ist, mit SOAR können wir Abhilfemaßnahmen automatisieren. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Cloudflare, und die Einbindung ihrer Daten in Splunk liefert die Ergebnisse, die Kunden benötigen, um ihre Sicherheitsabläufe zu modernisieren.“

„ Die Absicherung von IT-Umgebungen in Unternehmen kann eine echte Herausforderung sein – von Geräten, über Benutzer, bis hin zu Apps und Rechenzentren vor Ort oder in der Cloud“, sagt Sarah Fender, Partner Group Program Manager, Azure Sentinel bei Microsoft. „ In der heutigen Umgebung mit immer raffinierteren Cyberangriffen setzen unsere gemeinsamen Kunden auf Microsoft Azure Sentinel, um einen umfassenden Überblick über ihr Unternehmen zu erhalten. Azure Sentinel ermöglicht es SecOps-Teams, Daten auf Cloud-Ebene zu erfassen und gibt ihnen mit KI und ML die Möglichkeit, die wahren Bedrohungen in diesen Signalen zu finden. Dadurch wird die Alarm-Ermüdung um bis zu 90 % reduziert. Durch die direkte Integration mit Cloudflare Logs ermöglichen wir unseren Kunden eine einfachere und schnellere vollständige Transparenz über ihren gesamten Stack.“

„ Als langjähriger Partner von Cloudflare haben wir zusammen daran gearbeitet, gemeinsamen Kunden bei der Analyse von Ereignissen und Trends ihrer Websites und Anwendungen zu helfen, um eine durchgängige Transparenz zur Verbesserung der digitalen Erfahrungen zu schaffen“, sagt John Coyle, Vice President of Business Development bei Sumo Logic. „ Wir freuen uns, unsere Partnerschaft als Teil des Cloudflare Analytics Ecosystems zu erweitern, um mit unserer Cloud-SIEM-Lösung umfassende Erkenntnisse in Echtzeit sowohl für die Beobachtung als auch für die Sicherheit von geschäftskritischen Anwendungen und Diensten zu liefern.“

„ Zu wissen, dass Anwendungen in der realen Welt genauso gut funktionieren wie im Rechenzentrum, ist für die Gewährleistung großartiger digitaler Erfahrungen von entscheidender Bedeutung“, sagt Michael Gerstenhaber, Sr. Director of Product bei Datadog. „ Die Verknüpfung von Cloudflare-Logs mit Datadog-Telemetrie über die Anwendungsperformance in einem einzigen Bereich stellt sicher, dass die Teams einen ganzheitlichen Überblick über ihre Anwendungsbereitstellung erhalten.“

„ Wir finden es nach wie vor großartig, dass unsere Partnerschaft mit Cloudflare es uns ermöglicht, unseren Kunden unsere einfache Plug-and-Play-Speicherlösung, Backblaze B2 Cloud Storage, auf nahtlose Weise anzubieten“, sagt Nilay Patel, Mitbegründer und VP of Solutions Engineering and Sales bei Backblaze. „ Noch besser ist, dass wir als Gründungsmitglied der Bandwidth Alliance das alles kostenlos tun können.“

