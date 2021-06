Un leader européen du retail de produits automobiles lance sa plateforme d’échange de données grâce à la technologie Dawex

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dawex, le leader technologique de plateforme d’échange de données et de data marketplace, annonce aujourd'hui qu’un leader européen du retail de produits automobiles a choisi la technologie Dawex pour déployer sa plateforme d’échange de données, et ainsi sourcer, échanger et commercialiser des produits de données en toute sécurité, dans le respect des réglementations.

Dawex Data Exchange Platform facilite et accélère la circulation et la commercialisation des données, et transforme l'organisation leader en orchestrateur de tout un écosystème de données associé à l’industrie du retail de produits automobiles. Ce Data Hub servira les objectifs de l'ensemble du secteur en favorisant le développement de nouveaux services, en améliorant la productivité et l'efficacité, en réduisant les risques et en générant de nouvelles sources de revenus.

La plateforme d’échange de données de notre client stimule la création de partenariats de data forts, où fournisseurs et acquéreurs de données bénéficient de modèles de gouvernance adaptés afin de garantir aux participants une traçabilité et un contrôle total sur les données qu’ils partagent sur la plateforme, en décidant avec qui les partager et pour quels usages.

La technologie de plateforme d’échange de données de Dawex crée ainsi les conditions techniques, contractuelles, financières et règlementaires, strictement encadrées et dimensionnées, pour que la circulation et la commercialisation des données s'opèrent en toute confiance et en toute flexibilité.

« Pour notre client, la plateforme d’échange de données favorise le développement de nouveaux services innovants grâce à la data au bénéfice de l’ensemble du secteur du retail de produits automobiles. Au travers de cette place de marché de données, notre client souhaite s’inscrire comme l’acteur majeur de tout un écosystème de données, l'environnement idéal où se nouent les partenariats de data. », déclare Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex.

Notre client a fait appel aux services Dawex Data Exchange Advisory pour définir sa stratégie de Data Exchange et élaborer sa feuille de route. Les experts Dawex l’ont accompagné dans l'identification de l’ensemble des données générées par l'entreprise et de plus de 100 produits de données associés. L’équipe Dawex a également permis de déterminer la segmentation et la hiérarchisation des cas d’usage pour répondre aux besoins d'échanges de données de l'écosystème de la vente de détail de produits automobiles.

« La technologie d'échange de données est un vecteur puissant de transformation. Le Data Exchange démontre ici à nouveau son rôle de stimulateur d’innovation et accélère l’entrée des organisations dans l'économie de la donnée. », conclut Laurent Lafaye, co-CEO de Dawex.

A propos de Dawex

Dawex est le leader technologique de plateforme d’échange de données et de data marketplace. Dawex a pour mission de faciliter et d’accélérer la circulation de données entre les acteurs économiques, institutionnels et organisations publiques, et de contribuer ainsi au développement de l’économie de la donnée. Reconnue “Technology Pioneer” par le Forum Économique Mondial, Dawex est membre de GAIA-X et membre fondateur de la Data Exchange Association. Créée en 2015, Dawex est une société française qui étend ses activités commerciales en Asie, aux Etats Unis et au Moyen Orient.