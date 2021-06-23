Brightcove和ByteArk為泰國客戶提供卓越的新媒體和OTT技術

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球商業視訊領導者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布，公司與泰國領先的內容傳遞網路(CDN)服務提供者ByteArk建立了技術合作關係，為希望利用視訊與世界各地觀眾聯繫的客戶提供支援。Brightcove和ByteArk將進一步為媒體組織、使用OTT平臺的內容所有人和企業賦能，打造完美的觀眾體驗，吸引和觸達使用各種設備的觀眾，同時獲取有助於制定關鍵商業決策的決定性資料。

視訊的使用成為了東南亞消費者體驗和滿意度的驅動因素。因此，這一新的技術合作關係將使Brightcove和ByteArk能夠利用彼此的技術和資源，為日益增長的視訊客戶群提供更好的服務。Brightcove視訊技術的可靠性、延展性和安全性，加上ByteArk的高效能運算和支援大流量的網路系統，及其廣泛的網路和覆蓋範圍，將使客戶能夠向泰國各地的觀眾順暢無礙地提供高品質的即時串流媒體和隨選視訊(VOD)。

Brightcove全球合作夥伴副總裁Lynn D. Tinney表示：「視訊正處於新的購物、學習和娛樂行為的最尖端，無論客戶處於視訊採用過程的哪個階段，我們與ByteArk的合作都將為其提供個人化和首屈一指的視訊和CDN解決方案。泰國和東南亞的線上視訊行業擁有巨大的發展潛力，這次技術合作進一步履行了Brightcove對該地區進行投資的一貫承諾。」

ByteArk技術長Somsak Sriprayoonsakul表示：「10年來，我們為泰國頂級電視供應商、熱門商業網站、活動組織和教育提供者提供了各種內容。在我們無法面對面交流的情況下，視訊繼續捕捉人們的所想所思，建立起彼此間的聯結。Brightcove業界領先的視訊技術將幫助我們向觀眾提供更優質的推薦，帶來消費者在當下和未來都會喜歡的精美又可靠的視訊內容。」

關於ByteArk

ByteArk成立於2008年，是內容傳遞網路(CDN)領域的市場領導者，也是泰國一家串流媒體服務供應商。該公司憑藉自身的經驗和專長，為您的企業內容提供尖端技術來服務您的全球客戶。此外，該公司還提供具有成本效益的服務來滿足您的業務需求，幫助您的企業保持市場領導者地位。該公司的產品組合還包括高效能運算和支援大容量的網路系統，目前該公司正在為包括網站、線上媒體、遊戲和應用程式在內的HPC應用維護和開發系統。

關於Brightcove

製作精良的視訊可以產生強大且持久的效果——敞心扉，變思維，促創意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以來，Brightcove一直憑藉其屢獲殊榮的技術幫助客戶發現並體驗視訊的強大威力，使全球70多個國家的組織能夠以大膽和創新的方式吸引閱聽眾。

Brightcove透過開發曾經被視為異想天開的技術，毫無保留地為客戶提供無與倫比的支援，並利用在全球基礎建設方面的專業知識和資源來實現這項目標。視訊是世界上最引人注目、最令人興奮的媒介。請造訪www.brightcove.com以瞭解更多資訊。視訊即商業(Video That Means Business™)。

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