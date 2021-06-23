Brightcove和ByteArk为泰国客户提供卓越的新媒体和OTT技术

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球商业视频领导者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布，公司与泰国领先的内容交付网络(CDN)服务提供商ByteArk建立了技术合作关系，为希望利用视频与世界各地观众联系的客户提供支持。Brightcove和ByteArk将进一步为媒体组织、使用OTT平台的内容所有者和企业赋能，打造完美的观众体验，吸引和触达使用各种设备的观众，同时获取有助于制定关键商业决策的决定性数据。

视频的使用成为了东南亚消费者体验和满意度的驱动因素。因此，这一新的技术合作关系将使Brightcove和ByteArk能够利用彼此的技术和资源，为日益增长的视频客户群提供更好的服务。Brightcove视频技术的可靠性、可扩展性和安全性，加上ByteArk的高性能计算和支持大流量的网络系统，及其广泛的网络和覆盖范围，将使客户能够向泰国各地的观众无缝提供高质量的实时流媒体和视频点播(VOD)。

Brightcove全球合作伙伴副总裁Lynn D. Tinney表示：“视频正处于新的购物、学习和娱乐行为的最前沿，无论客户处于视频采用过程的哪个阶段，我们与ByteArk的合作都将为其提供个性化和首屈一指的视频和CDN解决方案。泰国和东南亚的在线视频行业拥有巨大的发展潜力，这次技术合作进一步履行了Brightcove对该地区进行投资的一贯承诺。”

ByteArk首席技术官Somsak Sriprayoonsakul表示：“10年来，我们为泰国顶级电视提供商、热门商业网站、活动组织和教育提供商提供了各种内容。在我们无法面对面交流的情况下，视频继续捕捉人们的所想所思，建立起彼此间的联结。Brightcove业界领先的视频技术将帮助我们向观众提供更优质的推荐，带来消费者在当下和未来都会喜欢的精美又可靠的视频内容。”

关于ByteArk

ByteArk成立于2008年，是内容交付网络(CDN)领域的市场领导者，也是泰国一家流媒体服务供应商。该公司凭借自身的经验和专长，为您的企业内容提供前沿技术来服务您的全球客户。此外，该公司还提供具有成本效益的服务来满足您的业务需求，帮助您的企业保持市场领导者地位。该公司的产品组合还包括高性能计算和支持大容量的网络系统，目前该公司正在为包括网站、在线媒体、游戏和应用程序在内的HPC应用维护和开发系统。

关于Brightcove

制作精良的视频可以产生强大且持久的效果——敞心扉，变思维，促创意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以来，Brightcove一直凭借其屡获殊荣的技术帮助客户发现并体验视频的强大威力，使全球70多个国家的组织能够以大胆和创新的方式吸引受众。

Brightcove通过开发曾经被视为异想天开的技术，毫无保留地为客户提供无与伦比的支持，并利用在全球基础设施方面的专业知识和资源来实现这一目标。视频是世界上最引人注目、最令人兴奋的媒介。请访问www.brightcove.com以了解更多信息。视频即商业(Video That Means Business™)。

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