Mavenir et MobiledgeX offrent une connectivité edge mondiale via Deutsche Telekom

RICHARDSON, Texas et SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--En collaboration avec MobiledgeX et Deutsche Telekom, Mavenir a démontré et validé la conception de référence pour déployer la fonction de plan utilisateur (User Plane Function, UPF) 5G infonuagique, laquelle prendra en charge les applications MEC (Multi-Access Edge Computing), adaptées à chaque cas d’utilisation, besoin de proximité et performance. Entièrement infonuagique, cette conception de référence est indépendante de l’architecture cloud sous-jacente, du fournisseur d’infrastructure et du propriétaire d’exploitation.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mavenir et MobiledgeX pour démontrer aux utilisateurs le déploiement dynamique du core UPF 5G infonuagique là où cela est nécessaire. La fonction UPF peut fonctionner à l’intérieur du réseau appartenant à l’opérateur, à l’intérieur d’un réseau privé 4G/5G, à l’intérieur du réseau d’itinérance, ou dans le cloud public. La capacité d’orchestrer le trafic de manière dynamique et sans faille, sur notre propre empreinte et celle des autres permet d’offrir aux clients de nouvelles solutions de connectivité », déclare Alex Choi, directeur adjoint Stratégie et Innovation technologique, chez Deutsche Telekom.

Un UPF infonuagique basé sur les services est au cœur de la conception de référence. Depuis le lancement de paquets de données mobiles en 3G, tout le trafic de données, indépendamment de la source, de la destination et de l’application demandeuse, a été renvoyé vers un nombre limité de points d’ancrage fixes (passerelle de paquets) à l’intérieur des réseaux mobiles. De plus en plus inefficace, et non performante, cette solution est à la merci des goulots d’étranglement. Les normes core 5G permettent un placement dynamique du point d’ancrage (UPF) en fonction des besoins de l’application et du réseau. La solution de Mavenir consiste à largement déployer des cores de paquets infonuagiques 4G/5G convergents. En associant cette solution à la plateforme MobiledgeX Edge-Cloud, on peut placer l’UPF sur différents clouds de différents fournisseurs avec des propriétaires différents. Le contrôle, la sécurité et la confidentialité du prestataire de services sont maintenus par l’opérateur propriétaire du client, à tout moment, même en itinérance. Cette architecture permet un placement optimal des serveurs principaux de l’application, ce qui offre une expérience utilisateur supérieure et une efficacité accrue du réseau, tout en réduisant grandement la distance que les données doivent parcourir avant d’être traitées.

Conception de référence validée

Pour cette validation d’essai, le core 5G de Mavenir s’exécute dans le réseau de Deutsche Telekom. Deux cloudlets indépendants du réseau et des fournisseurs, situés en Allemagne, ont été déployés en tant qu’emplacements UPF valides dans le routage du core 5G. Par exemple, une application vidéo est lancée sur un téléphone 5G connecté au réseau 5G de Deutsche Telekom à Berlin. La demande est envoyée au noyau 5G qui sélectionne le placement UPF dans le cloudlet de Berlin. La connexion-tunnel est établie. La demande vidéo est transmise au cache vidéo local placé en périphérie, et la livraison commence. Une demande identique parvient à Hanovre. Le trafic est alors établi vers le cloudlet de Hanovre, et l’exécution locale s’y produit. La plateforme MobiledgeX Edge Cloud 3.0 contrôle dynamiquement le placement sécurisé, la gestion du cycle de vie, et le routage du trafic vidéo de l’UPF Edge et de l’application vidéo.

« Ayant franchi cette étape cruciale pour le routage du trafic core 5G infonuagique, Deutsche Telekom peut fournir des points d’interconnexion et de ruptures locales n’importe où dans le monde, sur n’importe quel cloud », a commenté Bejoy Pankajakshan, directeur de la Stratégie, chez Mavenir. « La conception infonuagique des fonctions réseau 5G intégrées aux outils d’orchestration permet d’atteindre un niveau inédit de flexibilité dans le placement des fonctions réseau. L’automatisation, l’agilité et la flexibilité sont au cœur de ce projet. »

« La plateforme MobiledgeX Edge-Cloud permet à nos clients opérateurs de gérer et d’allouer dynamiquement les fonctionnalités UPF sur leur propre infrastructure cloud indépendamment du fournisseur, dans les réseaux mobiles des partenaires d’itinérance, dans les réseaux privés 4G/5G et dans les clouds publics, le tout à travers un panneau vitré et dans une opération fiable et sécurisée », souligne Sunay Tripathi, directeur de la Technologie, et vice-président exécutif Ingénierie & Produit, chez MobiledgeX. « L’opération UPF infonuagique transforme les modèles de trafic dans les réseaux des opérateurs mobiles, puisque l’opérateur de télécommunications devient le plus gros client de sa propre offre de cloud de périphérie, une revendication nécessaire s’il veut devenir un véritable leader du cloud. Nous sommes très heureux que Deutsche Telekom ait pris l’initiative d’aller de l’avant. »

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de MobiledgeX

MobiledgeX collabore avec des opérateurs mobiles mondiaux pour offrir un contrôle total sur les déploiements de périphérie multicloud. La plateforme MobiledgeX Edge-Cloud de la société fournit une interface commune qui peut gérer n’importe où les charges de travail des applications, indépendamment de l’infrastructure sous-jacente, afin de contrôler les données, la confidentialité et la sécurité. Elle fournit également un SDK natif de l’appareil et des moteurs de correspondance qui permettent aux opérateurs et développeurs d’applications tiers d’optimiser les performances et l’efficacité des applications infonuagiques à la périphérie. MobiledgeX Edge-Cloud a aujourd’hui fait ses preuves sur le marché via des essais, des preuves de concepts et des déploiements impliquant plus de 20 opérateurs mondiaux et une gamme de développeurs d’applications de nouvelle génération.

MobiledgeX est une société informatique de pointe fondée par Deutsche Telekom AG et basée à San Jose, en Californie. https://mobiledgex.com.

