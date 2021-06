Mavenir e MobiledgeX permitem conectividade global de borda com a Deutsche Telekom

RICHARDSON, Texas, e SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, em colaboração com a MobiledgeX e a Deutsche Telekom, demonstrou e validou o design de referência para implementação da Função do Plano de Usuário (User Plane Function, UPF) nativa em nuvem 5G para suportar aplicações de Computação de Borda de Acesso Múltiplo (Multi-Access Edge Computing, MEC), personalizadas para cada necessidade de caso de uso em termos de proximidade e desempenho. O design de referência é totalmente nativo em nuvem, abstraído de arquitetura de nuvem subjacente, fornecedor de infraestrutura e proprietário operacional.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Mavenir e com a MobiledgeX para demonstrar a implementação dinâmica nativa em nuvem de UPF 5G Core para usuários onde for necessário. A UPF pode ser executada dentro da rede de propriedade do operador, dentro de uma rede privada 4G/5G, dentro de rede roaming ou em nuvem privada. A habilidade para orquestrar tráfego de forma dinâmica e contínua por toda nossa pegada e a pegada de outros abre a possibilidade para novas soluções de conectividade para clientes", afirma Alex Choi, vice-presidente sênior de Inovação Estratégica e Tecnológica, Deutsche Telekom.

Uma UPF baseada em serviço, nativa em nuvem está na essência do design de referência. Desde a introdução de dados de pacote móvel em 3G, todo o tráfego de dados, independente de origem, destino e aplicação de solicitação foi conduzido de volta a um número limitado de pontos de ancoragem fixos (packet gateway) dentro de redes móveis. Isso cada vez mais é ineficaz, insatisfatório e com tendências a problemas. Padrões 5G Core permitem a colocação dinâmica de pontos de ancoragem (a UPF) baseada na aplicação e necessidades de rede. A combinação da solução Converged Packet Core amplamente implementada de 4G/5G nativa em nuvem da Mavenir, juntamente com a plataforma MobiledgeX Edge-Cloud permitem que a UPF seja colocada em nuvens diferentes de fornecedores diferentes com propriedades diferentes. Controle de provedor de serviço, segurança e privacidade são mantidos por um operador de propriedade do cliente a todo tempo, mesmo quando em roaming. Essa arquitetura auxilia uma colocação ótima de servidores backend da aplicação, permitindo uma experiência superior do usuário e o aumento de eficácia da rede, ao reduzir de forma significativa a distância que os dados precisam para viajar antes de serem processados.

Design de referência validado

Para essa validação de teste, o 5G Core da Mavenir está sendo executado na rede da Deutsche Telekom. Duas redes e cloudlets independentes de fornecedor, localizados na Alemanha, foram implementados como colocações UPF válidas no roteamento 5G Core. Por exemplo, uma aplicação de vídeo é iniciada em um fone 5G conectada a uma rede 5G da Deutsche Telekom em Berlim. A solicitação é enviada ao 5G Core que seleciona a colocação UPF no cloudlet de Berlim. A criação de túneis é estabelecida. A solicitação de vídeo é passada para o cache de vídeo de borda local e a entrega se inicia. A solicitação idêntica é feita em Hanover. O tráfego é então estabelecido ao cloudlet Hanover e a execução local é ocorrida ali. A plataforma MobiledgeX Edge Cloud 3.0 controla dinamicamente a colocação segura, gestão do ciclo de vida e o roteamento do tráfego de vídeo da UPF de borda e a aplicação de vídeo.

"Este é um marco bem-sucedido para o roteamento de tráfego de 5G Core nativo em nuvem, proporcionando à Deutsche Telekom a liberdade de entregar um ponto de interconexão/fugas locais em qualquer lugar do mundo em qualquer nuvem", disse Bejoy Pankajakshan, diretor de estratégica da Mavenir. "O design nativo em nuvem de funções de rede 5G integrado com ferramentas de orquestração torna possível alcançar um novo nível de flexibilidade em colocação de função de rede. Automação, agilidade e flexibilidade estão na essência desse projeto."

"A plataforma MobiledgeX Edge-Cloud permite que nossos clientes operadores gerenciem de forma dinâmica e aloquem a funcionalidade UPF em toda a sua própria infraestrutura de nuvem independente de fornecedor, em redes móveis de parceiros de roaming, em redes 4G/5G privadas, e em nuvens públicas, todos através de um painel de vidro e uma operação segura e confiável", disse Sunay Tripathi, diretor de tecnologia e vice-presidente executivo de Engenharia e Produto da MobiledgeX. "A operação de UPF nativa em nuvem transforma padrões de tráfego em redes de operador móveis, tornando o operador de telecomunicação o maior cliente da sua própria nuvem de borda necessária para ser um verdadeiro líder de nuvem. Estamos muito entusiasmados que a Deutsche Telekom tenha tomado a iniciativa de liderar."

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a MobiledgeX

A MobiledgeX está trabalhando com operadores móveis globais para entregar total controle sobre implementações de borda de múltiplas nuvens. A plataforma MobiledgeX Edge-Cloud da empresa oferece uma interface comum para gerenciar cargas de trabalho de aplicação em qualquer lugar, abstraídas de infraestrutura subjacente, para manter controle sobre dados, privacidade e segurança. Ela oferece também SDK nativo do dispositivo e motores correspondentes para operador e desenvolvedores de aplicação de terceiros para maximizar o desempenho e a eficácia para aplicações nativas em nuvem na borda. Atualmente, a MobiledgeX Edge-Cloud está comprovada no mercado através de testes, provas de conceitos e implementações que envolvem mais de 20 operadores globais e uma ampla gama de desenvolvedores de aplicativos de próxima geração.

A MobiledgeX é uma empresa de computação de borda fundada pela Deutsche Telekom AG com sede em San José na Califórnia. https://mobiledgex.com.

