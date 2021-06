Safic-Alcan Estende Seu Contrato de Distribuição com PMC Organometallix ao Continente Africano

PARIS-LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Safic-Alcan, um distribuidor mundial de especialidades químicas, tem o prazer de anunciar a extensão de seu contrato de distribuição com a PMC Organometallix Inc. ao continente africano.

PMC Organometallix, Inc., uma subsidiária integral do PMC Group, N.A., Inc. expandiu seu contrato de distribuição com a Safic-Alcan para incluir o continente africano. Com efeito imediato, a Safic-Alcan irá operar como distribuidor autorizado de catalisadores e produtos químicos finos FASCAT® da PMC Organometallix.

Os catalisadores FASCAT® são compostos de estanho inorgânicos e organometálicos que proporcionam conversão ideal e características de cura - tornando estes materiais organometálicos essenciais em uma ampla variedade de aplicações. Os catalisadores FASCAT® são utilizados na produção de lubrificantes sintéticos, síntese de éster monomérico e polimérico, 'e-coat' automotivo, reticulação de siloxanos, uretanos e intermediários químicos.

"Baseado em nossa parceria de sucesso com a Safic-Alcan na Europa continental, temos o prazer de estender nossa cooperação com a Safic-Alcan ao continente africano. A expansão de nossas vendas de catalisadores ao mercado africano decorre de nossa meta de aumentar nosso negócio FASCAT® em novos mercados na região da EMEA, onde a presença local, rede e recursos da Safic-Alcan podem ter uma contribuição considerável ao nosso crescimento", declarou Yanal Shekem, Diretor Regional de Vendas da PMC na EMEA.

"Nossas empresas construíram uma cooperação de sucesso na Europa, e estamos animados em reforçar ainda mais esta parceria existente e escrever com a PMC Organometallix um novo capítulo na África. Estamos confiantes de que os catalisadores FASCAT® permitirão que nossas equipes de vendas técnicas aprimorem nossa oferta de produtos regionais e atendam melhor nossos clientes africanos", declarou Jean-Marie Schmuck, Diretor de Desenvolvimento de Negócios de Revestimentos e Construção na Safic-Alcan.

Sobre a PMC

A PMC Group é uma empresa mundial de plásticos e produtos químicos diversificada e orientada ao crescimento, dedicada a soluções inovadoras para as necessidades diárias em uma ampla gama de mercados finais, incluindo plásticos, produtos de consumo, eletrônicos, tintas, embalagens, cuidados pessoais, alimentos, automotivos e farmacêuticos. A empresa foi construída em um modelo sustentável de crescimento mediante a inovação, enquanto promove o bem social. A PMC opera a partir de uma plataforma mundial de fabricação, inovação e marketing com unidades nas Américas, Europa e Ásia. Mais informação sobre a PMC e suas atividades ao redor do mundo podem ser encontradas em www.pmc-group.com.

Sobre a Safic-Alcan

A Safic-Alcan é uma distribuidora independente francesa de especialidades químicas com sede em Paris La-Défense (França). A empresa desenvolve e fornece uma ampla gama de polímeros, materiais e aditivos para as indústrias de borracha, revestimentos, adesivos, termoplásticos, poliuretano, lubrificantes, detergentes, cosméticos, farmacêuticos e nutracêuticos. Com uma rede de 25 escritórios estrategicamente localizados na EMEA, Ásia e América do Norte, a empresa representa modernos fabricantes de em todo o mundo. Seus engenheiros de vendas altamente especializados permitem que a Safic-Alcan ofereça conhecimentos técnicos dedicados e soluções de alto desempenho, criando assim uma parceria a longo prazo com a maioria de seus dirigentes e clientes. A Safic-Alcan emprega 630 pessoas em todo o mundo e gerou um faturamento de € 648 milhões em 2019. www.safic-alcan.com

