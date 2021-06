Safic-Alcan élargit son accord de distribution avec PMC Organometallix au continent africain

PARIS-LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Safic-Alcan, le distributeur mondial de produits chimiques de spécialité, a le plaisir d’annoncer l’élargissement de son accord de distribution avec la société PMC Organometallix Inc. au continent africain.

PMC Organometallix, Inc., une filiale à 100% du Groupe PMC, N.A., Inc. a élargi son accord de distribution avec Safic-Alcan afin d’y inclure le continent africain, avec effet immédiat. Safic-Alcan agira en tant que distributeur agréé des catalyseurs et produits de chimie fine FASCAT® de PMC Organometallix.

Les catalyseurs FASCAT® sont des composés d’étain inorganiques et organométalliques qui possèdent des propriétés de conversion et de durcissement optimales, ce qui rend ces matériaux organométalliques essentiels dans des applications très diverses. Les catalyseurs FASCAT® sont utilisés dans la fabrication de lubrifiants synthétiques, la synthèse d’esters monomères et polymères, l’e-coating (électrophorèse) automobile, la réticulation des siloxanes, uréthanes et produits chimiques intermédiaires.

«Forts de la réussite de notre partenariat avec Safic-Alcan en Europe continentale, nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec Safic-Alcan au continent africain. L’idée de vendre nos catalyseurs sur le marché africain est née de notre volonté de développer notre activité FASCAT® sur de nouveaux marchés dans la région EMEA, où la présence locale, le réseau et les ressources de Safic-Alcan contribuent considérablement à notre croissance», a déclaré Yanal Shekem, directeur des ventes Région EMEA chez PMC.

«Nos deux entreprises ont mis en place une coopération fructueuse en Europe, et aujourd’hui nous sommes très heureux de renforcer davantage ce partenariat afin d’écrire avec PMC Organometallix un nouveau chapitre de notre histoire en Afrique. Nous sommes convaincus que les catalyseurs FASCAT® permettront à nos équipes de vente technique d’améliorer notre offre régionale de produits et de mieux servir nos clients africains», », a ajouté Jean-Marie Schmuck, directeur du développement, revêtements et construction, chez Safic-Alcan.

À propos de PMC

PMC est une entreprise de produits chimiques et plastiques diversifiés axée sur la croissance, dédiée à la recherche de solutions innovantes aux besoins quotidiens dans une gamme étendue de marchés comprenant les plastiques, les produits de consommation, l’électronique, les peintures, l’emballage, l’hygiène, l’alimentaire, l’automobile et les produits pharmaceutiques. L’entreprise a été construite sur un modèle durable de croissance par l’innovation et la promotion du bien commun. PMC opère à partir d’une plateforme mondiale de fabrication, d’innovation et de marketing et possède des installations en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations sur PMC et ses activités dans le monde, visitez le site www.pmc-group.com.

À propos de Safic-Alcan

Safic-Alcan est un distributeur indépendant français de spécialités chimiques, dont le siège est à Paris-La Défense (France). L’entreprise développe et propose de larges gammes de polymères, matériaux et additifs pour un vaste éventail d’industries telles que le caoutchouc, les revêtements, les adhésifs, les thermoplastiques, le polyuréthane, les lubrifiants, les détergents, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques. Safic-Alcan s’appuie sur un réseau de 25 bureaux stratégiquement situés dans la région EMEA, en Asie et en Amérique du Nord. L’entreprise représente des fabricants à la pointe du progrès dans le monde entier. Grâce à son équipe d’ingénieurs commerciaux hautement spécialisés, Safic-Alcan fournit une expertise technique personnalisée et des solutions performantes, créant ainsi un partenariat à long terme avec la plupart de ses donneurs d’ordre et clients. Safic-Alcan, qui emploie 630 personnes dans le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 648 millions d’euros en 2019. www.safic-alcan.com

