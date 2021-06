Holland Casino seleciona o Vault de jogos online SAFE da IDEMIA para apoiar a certificação e lançamento do seu novo site de jogos online

COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--A IDEMIA, líder global em Identidade Aumentada, foi selecionada pelo Holland Casino, uma empresa estatal holandesa com quatorze cassinos localizados em todo o país, para fornecer o Vault de jogos online para ajudar no lançamento de seu novo site de jogos online. A solução turnkey da IDEMIA permitirá que o Holland Casino cumpra com as especificações CDB publicadas recentemente pelo Kansspelautoriteit (a autoridade de jogos de azar da Holanda) e garantirá a conformidade constante com as mudanças regulatórias em evolução.

A plataforma inovadora da IDEMIA melhora a rastreabilidade de dados e o armazenamento seguro de dados em todas as suas operações em conformidade com os regulamentos específicos do país. O sistema garante a integridade dos dados, carimbo de data/hora e prova de origem, garantindo assim que os dados permaneçam legalmente válidos ao longo do tempo. O Vault também permite que os reguladores vejam os dados em seu país a qualquer momento, de acordo com as regulamentações específicas do país. Este sistema de última geração oferece aos operadores de loteria uma flexibilidade considerável, que pode ser rapidamente instalado e custa pouco para operar.

O Vault de jogos online da IDEMIA garante sempre o monitoramento contínuo das mudanças regulatórias para atender de forma fácil e imediata os novos requisitos ao longo do tempo.

"Estamos muito entusiasmados em formar parceria com o Holland Casino e apoiá-los com nossa plataforma online", disse Armand Lecorché, diretor europeu de vendas da unidade de negócios digitais da IDEMIA. "Nossa solução irá garantir que o Holland Casino permaneça em total conformidade com os regulamentos em evolução e protegerá sua reputação de longa data como uma empresa de jogos responsável".

"O Holland Casino oferece aos seus hóspedes a diversão de um jogo seguro e responsável e uma experiência excepcional", disse Pieter Boers, diretor de jogos e serviços do Holland Casino. "Graças a IDEMIA, líder global em Identidade Aumentada, somos capazes de fazer isso juntos, sem fazer concessões para estar em conformidade com a evolução das mudanças regulatórias. Essa combinação define quem somos: comprometidos, confiáveis, surpreendentes e amigáveis".

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital. A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos – nossa identidade –, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com cerca de 15 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Sobre o Vault de jogos online da IDEMIA

O Vault de jogos online da IDEMIA está em conformidade com os requisitos da França, Dinamarca, Espanha, Alemanha (Schleswig-Holstein), Bulgária, Romênia, Portugal, Colômbia, Suíça, Grécia, Holanda e Argentina (regulamento LOTBA). A solução conta com a confiança de mais de 90 operadores de jogos online.

