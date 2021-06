IMPLANET signe un partenariat stratégique avec ulrich medical® pour la distribution de ses implants JAZZ® et de la plaque cervicale OSD

BORDEAUX, France & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de distribution en Allemagne avec ulrich GmbH & Co. KG pour ses implants JAZZ® ainsi que la plaque cervicale OSD.

ulrich medical®, fabricant de technologie médicale basé à Ulm en Allemagne, est un spécialiste renommé dans le secteur des implants rachidiens et des injecteurs de produit de contraste. Son département implants rachidiens se caractérise par des implants reconnus au niveau international, composés principalement de titane et utilisés pour soigner des lésions ou des pathologies de l’ensemble du rachis. Le Groupe compte plus de 450 salariés, a réalisé plus de 110 millions d’euros de chiffre d’affaires et est un des fabricants d'implants rachidiens les plus importants en Allemagne.

Ce contrat de distribution couvrira l’Allemagne, premier marché européen du rachis dont le potentiel est estimé à 300 millions de dollars1, ainsi que d'autres pays européens (Autriche, Scandinavie, Espagne et Royaume-Uni pour les plaques cervicales, Autriche et Suisse pour les implants JAZZ®). Cette collaboration s’inscrit dans la logique des partenariats stratégiques conclus avec SeaSpine et KICo.

Implanet est d’ores et déjà présent en Allemagne à travers son modèle de ventes en direct via sa filiale basée à Francfort (Implanet GmbH), encadrée par Monsieur Stephan Collardey, Country Manager Germany d’Implanet. Le partenariat avec ulrich medical® vient renforcer cette présence et assurer des minima de chiffre d’affaires dans le futur. Les sociétés préparent désormais ensemble le lancement des produits par ulrich medical® dans le courant du dernier trimestre de 2021.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet déclare : « Je suis avant tout très heureux de ce premier succès du nouvel ensemble Implanet-OSD, quelques semaines seulement après la finalisation de l’acquisition. Désormais, fort d’une taille plus importante et d’une gamme plus complète et innovante, le Groupe a su concrétiser cet accord stratégique avec ulrich medical®, un acteur majeur en Allemagne, premier marché du rachis en Europe. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement, dupliquant le modèle de ventes indirectes ayant déjà fait ses preuves via nos partenaires SeaSpine et KICo, et démontre notre capacité à commercialiser, directement ou en partenariat à l’international, des technologies conformes aux standards les plus élevés du marché. »

Klaus Kiesel, Directeur Général d’ulrich GmbH & Co. KG, ajoute : « Nous sommes impatients de démarrer cette collaboration avec la société Implanet qui dispose d’implants rachidiens de qualité et reconnus par le secteur. La gamme JAZZ® ainsi que la plaque cervicale OSD viennent considérablement renforcer notre offre de produits destinés au traitement du rachis pour nos chirurgiens et leurs patients allemands, ainsi que pour nos distributeurs internationaux dans les pays couverts par les contrats. »

Prochains événements financiers :

- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, le 6 juillet 2021 après bourse

- Résultats du 1er semestre 2021, le 21 septembre 2021 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 29 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,0 millions d’euros en 2020. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

1 Données société