Eurofins Discovery et ImmunoPrecise annoncent leur collaboration en vue d'étendre leur plateforme de découverte d'anticorps

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ: IPA) (TSX VENTURE: IPA), un chef de file à service complet de la découverte et du développement d’anticorps thérapeutiques, et Eurofins Discovery, le fournisseur leader des produits et services de l’industrie de la découverte des médicaments, et société Eurofins Scientific (Paris:ERF), ont annoncé une collaboration commerciale. En s'appuyant sur les forces en matière des services de pharmacologie in vitro d’Eurofins Discovery, et de la caractérisation in vivo et des technologies de découverte d’ImmunoPrecise, cette collaboration fournit un accès plus vaste aux solutions qui donnent le pouvoir d’action aux scientifiques en leur permettant de poursuivre leur recherche sur des médicaments d’importance vitale dans une variété d’indications.

Les clients internationaux d’Eurofins Discovery auront accès aux capacités de découverte d’anticorps de bout-en-bout d’ImmunoPrecise en utilisant des technologies de découverte d’anticorps in vivo d’un type sauvage et de classe exceptionnelle qui sont optimisées pour miner en profondeur des répertoires d’anticorps. Cette collaboration soutient la stratégie biothérapeutique d’Eurofins Discovery visant à étendre leur habileté et leur capacité à développer de nouvelles entités biologiques, en orientant les clients depuis la validation de la cible jusqu’au développement préclinique, à la production et au-delà, et cela, grâce à l’expertise requise pour traiter des défis spécifiques à chaque projet de découverte.

Fournisseurs mondiaux leaders orientés innovation et clients, Eurofins Discovery et ImmunoPrecise partagent des valeurs communes en matière de la culture de collaboration et de la poursuite incessante de l’excellence du service.

Plus d'informations sur

www.eurofinsdiscoveryservices.com

À propos d'Eurofins Discovery

Eurofins Discovery soutient la recherche en vue de la découverte de médicaments depuis 40 ans. Eurofins est reconnu comme le leader qui fournit aux chercheurs de découverte médicamenteuse le portefeuille le plus vaste et le plus varié d’essais et panels standard et personnalisés de pharmacologie de sécurité in vitro pour le dépistage et le profilage de médicaments. En addition à notre puissance en pharmacologie de sécurité in vitro, nous offrons aussi un vaste portefeuille de plus de 3500 services de découverte de médicaments et 1800 produits. Il s’agit entre autres d’essais in vitro, d’essais phénotypiques utilisant des cellules, de la pharmacologie de sécurité et l’efficacité, la toxicologie ADME, la conception chimique médicinale, la chimie synthétique, et les capacités de développement de protéines sur mesure et d’essais. Nous soutenons une variété de cibles de découvertes médicamenteuse comme RCPG, kinases, canaux ioniques, récepteurs hormonaux nucléaires, ainsi que d’autres protéines et enzymes. Les capacités d’Eurofins Discovery, son expertise, son savoir-faire et ses compétences permettent à la société d’offrir à ses clients l’avantage de pouvoir travailler avec un prestataire de services unique dans le cadre de tous leurs programmes de recherche sur les médicaments.

À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests pour sauver des vies. Eurofins est le leader mondial de l'analyse de produits alimentaires, environnementaux et pharmaceutiques. Le groupe est aussi l'une des figures de proue internationales sur le marché pour certains services d'essais et de laboratoire en génomique, pharmacologie (découverte de médicaments), police scientifique, science des matériaux avancés. Il monte également rapidement en puissance dans les tests de diagnostic clinique moléculaire et hautement spécialisés.

Avec un effectif de plus de 50 000 employés travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

À propos d’ImmunoPrecise Antibodies

IPA est une société de plateforme technologique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps thérapeutiques contre tout type de maladies cibles. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de développement de produits dans un environnement multifournisseur en proposant une gamme de services complète personnalisée en vue d'optimiser la diversité génétique d'anticorps et la couverture épitopique afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.immunoprecise.com ou contacter solutions@immunoprecise.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.