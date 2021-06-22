Piper Sandler为SK Capital向Kerry出售Niacet提供咨询服务

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--化工和材料投资银行集团Piper Sandler & Co.（韦伦氏集团(Valence Group)）今天宣布，公司已就SK Capital Partners将其旗下的Niacet Corporation以10.15亿美元（8.53亿欧元）出售给Kerry Group plc提供咨询服务。这项收购无现金、无债务，尚需进行惯例成交调整。收购完成后，Niacet将整合到Kerry的全球食品保护和保鲜平台。

这项交易预计将于2021年第三季度完成，尚需满足惯例成交条件并经监管机构批准。

Niacet是保鲜技术领域的全球市场领导者。该公司在烘焙和制药领域拥有显著的领导地位，通过传统和清洁标签解决方案为肉类和植物性食品提供实惠的低钠保鲜系统。烘焙、肉类和制药是Niacet的关键市场领域；Niacet凭借在这些领域的专有干燥和造粒工艺技术脱颖而出。Niacet的客户分布在逾75个国家，在美国尼亚加拉瀑布城(Niagara Falls)和荷兰蒂尔(Tiel)设有重要生产基地。

SK Capital是一家私人投资公司，专注于特种材料、化工和制药行业。SK Capital投资的企业每年共创造营收约110亿美元，在全球雇有超过1.6万名员工，在28个国家运营150间工厂。

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