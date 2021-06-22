Glamhive與玫琳凱全球設計工作室宣佈推出首個全球TikTok時尚實境秀Step & Repeat，從TikTok全球用戶中甄選服裝、化妝和髮型達人

西雅圖和洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Glamhive與玫琳凱全球設計工作室(Mary Kay Global Design Studio)今天宣佈在TikTok上推出首個時尚節目Step & Repeat。Step & Repeat是時尚類導師制賽事節目，歷時五週。期間，全球時尚造型師、化妝師和髮型師將在快節奏的TikTok平臺進行角逐，以期帶動事業成功。這項國際賽事對所有人開放，將於6月22日在TikTok上線。

自疫情爆發以來，TikTok社群一直以驚人的速度成長，而且每天都有獨特的新人才在平臺上被發掘。那些雄心勃勃的人才會充分利用自身的人氣以獲得商機，從而將娛樂轉變為創業，而這正是Glamhive和玫琳凱所支持和推崇的理念，尤其是在此時，全世界都接受「新常態」，而且很多人都已開始新的職業。

兩家公司均認為，現在正是扶植人才的時候，以幫助他們發展個人品牌，而這是時尚業與創業成功的關鍵因素之一。這些人才既可以是當紅明星，也可以是尚未被發掘的明日之星。有鑑於此，雙方宣佈在TikTok舉辦首個全球時尚類賽事Step & Repeat，每週都會給予競賽指示，表揚優勝者並提供獎勵。

Glamhive和玫琳凱全球設計工作室合作，把Step & Repeat塑造為全球性平臺，對所有希望走向國際舞臺且因為在服裝、化妝和髮型方面天賦異稟而獲得肯定的人士開放。

Step & Repeat主持人Johnny Wujek（明星客戶包括：凱蒂佩芮(Katy Perry)和瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)）每週會公佈一個挑戰主題，而TikTok用戶需按照主題打造個人最拿手的服裝、妝容或髮型作品。參賽影片將配上這檔節目的特製音效、“Step & Repeat”字樣、#stepandrepeat標籤，以及與每場挑戰相關的標籤，從而讓節目評審能夠看到所有參賽作品。

節目的明星評審Nicole Chavez（明星客戶包括：史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)、克莉絲汀貝爾(Kristen Bell)和凱薩琳麗塔瓊絲(Catherine Zeta-Jones)）、Claire Sulmers（傳媒電商公司 Fashion Bomb Daily創辦人兼執行長）和Andrew Fitzsimons（明星客戶包括：卡戴珊姐妹(The Kardashians)）將從來自世界各地的作品中選出最佳作品同框合體(duet)，然後投票選出各類別的優勝者。此外，節目將邀請特別嘉賓進行令人驚喜的同框合體；TikTok用戶可以相互同框合體以組合不同類別的作品，為其最喜愛的參賽者加油。

在每場挑戰賽結束時，主持人Johnny Wujek會公佈各類別的優勝者：服裝、化妝和髮型。每位優勝者都將收到現金獎勵和長達一小時的輔導課，由19位業界領軍人物中的一位提供指導。

在第五週結束時，Step & Repeat將宣佈各類別的總冠軍（從來自全球各地的參賽作品中選出），頒發最佳服裝、最佳化妝和最佳髮型得主。

Glamhive創辦人兼執行長Stephanie Sprangers（Step & Repeat共同創辦人）

「我們的目標是宣導包容性+機會。任何人都可以參加，任何人都有機會贏得勝利。此外，優勝者將有機會展開可能徹底改變其一生的對話，這也是令所有人感到最為振奮的環節。」

Sprangers是線上個人造型服務平臺Glamhive的創辦人兼執行長，該平臺致力於讓所有人都能接觸到專業級的個人造型師和化妝師（直接從好萊塢和Instagram聘請）。在Sprangers的領導下，Glamhive已經開發出專屬軟體，讓造型師可以透過100%的線上造型體驗來獲取客戶，這表示人們可以與全球各地的造型師合作。

明星造型師、服裝設計師Johnny Wujek（Step & Repeat節目主持人）

「Step and Repeat將成為讓創意和創新綻放光芒的大本營。我已經迫不及待想要領略來自全球各地的時尚魅力。」

HBO Max具有傳奇色彩的服裝設計師兼造型師Wujek精通各種類型的造型。從全民偶像（金卡戴珊(Kim Kardashian)）到前衛新潮達人（凱特瑪拉(Kate Mara)），再到超級流行文化名人（凱蒂佩芮），由他設計的造型極具標誌性，而且他一直是全球備受歡迎的造型師之一。

Nicole Chavez，明星造型師（Step & Repeat節目評審）

「非常高興能有機會鼓勵和支持像我本人這樣的創意人士，而我們也都在學習如何適應後疫情時代下的世界，如今的現實生活已經與數位融合，推動我們的職業不斷向前發展。」

Chavez是當今極受歡迎的造型師。她的客戶包括眾多大牌明星，例如克莉絲汀貝爾、瑞秋貝爾森(Rachel Bilson)、潔西卡辛普森(Jessica Simpson)、史嘉蕾喬韓森、凱薩琳麗塔瓊絲等。她的作品一直都是眾多刊物的常客，包括《W》、《InStyle》和《哈潑時尚》(Harper's Bazaar)。

Andrew Fitzsimons，明星髮型師（Step & Repeat節目評審）

「我曾在世界各地工作，從最初的都柏林，到後來居住生活的巴黎和紐約。我13歲輟學，此後一直在為藝術事業奮鬥。我真的希望找到個性十足的選手。外向開朗的性格是敢於展現自身才華的重要因素之一，因為你需要懂得利用個人魅力打破僵局。」

Fitzsimons是國際知名的明星髮型師。他的客戶名單包括科勒卡戴珊(Khloe Kardashian)、凱莉珍娜( Kylie Jenner)、薛米契爾(Shay Mitchell)、艾希莉葛萊漢(Ashley Graham)和瓊絲摩爾(Joan Smalls)等。他的作品經常刊登在《時尚》(Vogue)、《哈潑時尚》、《ELLE》等雜誌上。

Fashion Bomb Daily創辦人兼執行長Claire Sulmers（Step & Repeat節目評審）

「非常高興能參與這次具有顛覆性的競賽，繼續支持時尚界的多元化和包容性！」

Sulmers是傳媒電商公司FashionBombDaily.com的創辦人兼執行長。她的先驅性工作掀起了數位新聞的新浪潮，培養並推動了欠缺服務的非裔美國人和拉美時尚愛好者社群，這些愛好者希望能多多瞭解時尚文化品牌。除了為Fashion Bomb Daily 及其旗下網站開發和管理內容之外，Sulmers也為其他平臺提供大量的時尚文章，包括《時尚義大利》(Vogue Italia)、《時尚巴黎》(Vogue Paris)以及《ESSENCE》雜誌。

導師：

導師包括與好萊塢諸多巨星合作的明星造型師和化妝師，這些巨星包括安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)、小威廉斯(Serena Williams)、 卡洛琳墨菲(Carolyn Murphy)、娜歐蜜華茲(Naomi Watts)、克莉絲汀貝爾、科勒卡戴珊、克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)和馬修麥康納(Matthew McConaughey)等。服裝設計、傳媒和創投界的其他一些知名人士也將擔任導師，包括：

明星造型師

Meg Chapman & Jordan LaValle，《The Closet Files》

Kesha McCleod，視覺設計師/造型師/作家

Janelle Miller，明星造型師

Tara Swennen，明星造型師

Sonia Young，明星造型師

Jennifer Rade，明星造型師

明星化妝師

Quinn Murphy，明星化妝師

Mary Wiles，明星化妝師

明星髮型師

Laura Rugetti，明星髮型師、The Beauty Can所有者

Larry Sims，明星髮型師

Quentin Thrash，明星髮型師兼男裝設計師

Sheridan Ward，明星髮型師

服裝設計師

Mandi Line，服裝設計師

媒體

Pandora Amoratis，《每日郵報》(Daily Mail)美國時尚總監

Alexis Bennett，《時尚》雜誌商業撰稿人

Kelsey Stiegman，《Seventeen》資深時尚編輯

Brian Underwood，《Oprah Daily》美容總監

企業家投資者

Carrie Colbert，普通合夥人，Curate Capital

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.glamhive.com/tiktok。

關於Glamhive

2017年，企業家Stephanie Sprangers創立了Glamhive，以推動個人造型的大眾化為願景，並堅信魅力帶來的信心不應僅限於富貴名流。只需連接WiFi，任何人都能夠透過這種線上造型體驗享受造型師的服務，造型師將為他們提供必要的幫助，塑造最完美的個人形象。Glamhive平臺是端到端的無縫平臺，協助造型師以100%虛擬化的方式發展自身網路，擴大自身業務。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是突破玻璃天花板的企業家之一，在超過58年前成立了自己的化妝品公司，秉承三大宗旨：為女性開發有回報的機會、提供無法抗拒的產品、塑造更美好的世界。這一夢想已發展為營業額達到數十億美元的企業，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售人員。玫琳凱致力於投資化妝品背後的科學，並製造頂級護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱與全世界的組織合作，推動正向的社會影響。玫琳凱全球設計工作室是內部創意機構，是玫琳凱時尚、設計師和影響力人物合作以及品牌推廣活動的創意孵化器，旨在顛覆產品和包裝設計以及面對消費者的數位創新。如欲瞭解詳情，請造訪 MaryKay.com。

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