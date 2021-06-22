Glamhive携手玫琳凯全球设计工作室宣布推出首个全球TikTok时尚真人秀Step & Repeat，从TikTok全球用户中甄选服装、化妆和发型领域达人

西雅图和洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Glamhive携手玫琳凯全球设计工作室(Mary Kay Global Design Studio)今天宣布在TikTok上推出首个时尚节目Step & Repeat。Step & Repeat是一个时尚类导师制赛事节目，历时五周。期间，全球时尚造型师、化妆师和发型师将在快节奏的TikTok平台进行角逐，以期带动事业成功。这项国际赛事面向所有人群，将于6月22日在TikTok上线。

自疫情爆发以来，TikTok社区一直以惊人的速度增长，而且用户每天都能在平台上发现独特的新人才。那些雄心勃勃的人才会充分利用自身的人气以获得商机，从而将娱乐转化为创业，而这正是Glamhive和玫琳凯所支持和推崇的理念，尤其是在眼下，全世界都接受了“新常态”，而且很多人都已开始了新的职业。

两家公司均认为，现在正是扶持人才的时候，以帮助他们发展个人品牌，而这是时尚行业与创业成功的关键因素之一。这些人才既可以是当红明星，也可以是尚未被发掘的明日之星。有鉴于此，双方宣布在TikTok举办首个全球时尚类赛事Step & Repeat，每周都会给予竞赛指示，表彰优胜者并提供奖励。

Glamhive携手玫琳凯全球设计工作室打造Step & Repeat，旨在将其塑造成全球性平台，面向所有希望走向国际舞台，因为在服装、化妆和发型方面的天赋异禀而获得认可的人士。

Step & Repeat主持人Johnny Wujek（明星客户包括：凯蒂·佩里(Katy Perry)和玛利亚·凯莉(Mariah Carey)）每周会公布一个挑战主题，而TikTok用户需按照主题打造个人最拿手的服装、妆容或发型作品。参赛视频将配上这档节目的特制音效、“Step & Repeat”字样、#stepandrepeat标签，以及与每场挑战相关的标签，从而让节目评委能够看到所有参赛作品。

节目的明星评委Nicole Chavez（明星客户包括：斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)、克里斯汀·贝尔(Kristen Bell)和凯瑟琳·泽塔琼斯(Catherine Zeta-Jones)）、Claire Sulmers（传媒电商公司 Fashion Bomb Daily创始人兼首席执行官）和Andrew Fitzsimons（明星客户包括：卡戴珊姐妹(The Kardashians)）将从来自世界各地的作品中选出最佳作品同框合体(duet)，然后投票选出各类别的优胜者。此外，节目将邀请特别嘉宾进行令人惊喜的同框合体；TikTok用户可以相互同框合体以组合不同类别的作品，为其最喜爱的参赛者加油助威。

在每场挑战赛结束时，主持人Johnny Wujek会公布各类别的优胜者：服装、化妆和发型。每位优胜者都将收到现金奖励和时长一小时的辅导课，由19位行业领军人物中的其中一位为其提供指导。

在第五周结束时，Step & Repeat将宣布各类别的总冠军（从来自全球各地的参赛作品中选出），授予最佳服装、最佳化妆和最佳发型称号。

Glamhive创始人兼首席执行官Stephanie Sprangers（Step & Repeat联合创办人）

“我们的目标是倡导包容性+机遇。任何人都可以参加，任何人都有机会胜出。此外，优胜者将有机会开展可能彻底改变其一生的发展对话，这也是令所有人感到最为振奋的环节。”

Sprangers是在线个人造型服务平台Glamhive的创始人兼首席执行官，该平台致力于让所有人都能接触到专业级的个人造型师和化妆师（直接从好莱坞和Instagram聘请）。在Sprangers的领导下，Glamhive已经开发了专属软件，让造型师可以通过100%的线上造型体验来获取客户，这意味着人们可以与全球各地的造型师合作。

明星造型师、服装设计师Johnny Wujek（Step & Repeat节目主持人）

“Step and Repeat将成为让创意和创新绽放光芒的大本营。我已经迫不及待想要领略来自于全球各地的时尚魅力。”

HBO Max具有传奇色彩的服装设计师兼造型师Wujek精通各种类型的造型。从全民偶像（金·卡戴珊(Kim Kardashian)）到前卫新潮达人（凯特·玛拉(Kate Mara)），再到超级流行文化名人（凯蒂·佩里），由他操刀设计的造型极具标志性，而且他一直是全球备受欢迎的造型师之一。

Nicole Chavez，明星造型师（Step & Repeat节目评委）

“非常高兴能有机会鼓励和支持像我本人这样的创意人士，而我们也都在学习如何适应后疫情时代下的世界，当前，现实生活已经与数字融合，推动我们的职业不断向前发展。”

Chavez是当下极受欢迎的造型师。她的客户包括众多大牌明星，例如克里斯汀·贝尔、蕾切尔·比尔森(Rachel Bilson)、杰西卡·辛普森(Jessica Simpson)、斯嘉丽·约翰逊、凯瑟琳·泽塔琼斯等。她的作品一直都是众多刊物的常客，包括《W》、《InStyle》和《时尚芭莎》(Harper's Bazaar)。

Andrew Fitzsimons，明星发型师（Step & Repeat节目评委）

“我曾在世界各地工作，从最初的都柏林，到后来居住生活的巴黎和纽约。我13岁辍学，此后一直在为艺术事业奋斗。我真的希望找到个性十足的选手。外向开朗的性格是敢于展示自身才华的重要因素之一，因为你需要懂得利用个人魅力打破僵局。”

Fitzsimons是国际知名的明星发型师。他的客户名单包括科勒·卡戴珊(Khloe Kardashian)、凯莉·詹娜( Kylie Jenner)、薛·米契尔(Shay Mitchell)、阿什莉·格林汉姆(Ashley Graham)和乔安·斯莫尔斯(Joan Smalls)等。他的作品经常刊登在《时尚》(Vogue)、《时尚芭莎》、《世界时装之苑》(ELLE)等杂志上。

Fashion Bomb Daily创始人兼首席执行官Claire Sulmers（Step & Repeat节目评委）

“非常高兴能参与这次具有颠覆性的竞赛，继续支持时尚界的多元化和包容性！”

Sulmers是传媒电商公司FashionBombDaily.com的创始人兼首席执行官。她的先驱性工作掀起了新一轮的数字新闻浪潮，培养并推动了扶持力度不够的非裔美国人和拉美时尚爱好者社区，这些爱好者希望更多地了解时尚文化品牌。除了为Fashion Bomb Daily 及其旗下网站开发和管理内容之外，Sulmers也为其他平台提供大量的时尚文章，包括《时尚意大利》(Vogue Italia)、《时尚巴黎》(Vogue Paris)以及《本质》杂志(ESSENCE Magazine)。

导师：

导师包括与好莱坞诸多巨星合作的明星造型师和化妆师，这些巨星包括安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)、塞雷娜·威廉姆斯(Serena Williams)、卡洛琳·墨菲(Carolyn Murphy)、娜奥米·沃茨(Naomi Watts)、克里斯汀·贝尔、科勒·卡戴珊、克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)和马修·麦康纳(Matthew McConaughey)等。服装设计、传媒和风投界的其他一些知名人士也将担当导师，包括：

明星造型师

Meg Chapman & Jordan LaValle，《The Closet Files》

Kesha McCleod，视觉设计师/造型师/作家

Janelle Miller，明星造型师

Tara Swennen，明星造型师

Sonia Young，明星造型师

Jennifer Rade，明星造型师

明星化妆师

Quinn Murphy，明星化妆师

Mary Wiles，明星化妆师

明星发型师

Laura Rugetti，明星发型师、The Beauty Can所有者

Larry Sims，明星发型师

Quentin Thrash，明星发型师兼男装设计师

Sheridan Ward，明星发型师

服装设计师

Mandi Line，服装设计师

媒体

Pandora Amoratis，美国时尚总监，《每日邮报》(Daily Mail)

Alexis Bennett，商业撰稿人，《时尚》杂志

Kelsey Stiegman，高级时尚编辑，《Seventeen》

Brian Underwood，美容总监，《Oprah Daily》

企业家投资者

Carrie Colbert，普通合伙人，Curate Capital

如需了解更多信息，请访问https://www.glamhive.com/tiktok。

关于Glamhive

2017年，企业家Stephanie Sprangers创立了Glamhive，以推动个人造型的大众化为愿景，并坚信魅力带来的信心不应仅仅局限于富贵名流。只需连接WiFi，任何人都能够通过这种线上造型体验享受造型师的服务，造型师将为他们提供必要的帮助，塑造最完美的个人形象。Glamhive平台是一个端到端的无缝平台，帮助造型师以100%虚拟化的方式发展自身网络，扩大自身业务。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是突破玻璃天花板的企业家之一，在超过58年前成立了自己的化妆品公司，秉承三大宗旨：为女性开发有回报的机会、提供无法抗拒的产品、塑造更美好的世界。这一梦想已发展为营业额达到数十亿美元的企业，在近40个国家拥有数百万独立销售人员。玫琳凯致力于投资化妆品背后的科学，并制造顶级皮肤护理、彩妆、营养补剂和香水。玫琳凯通过与全世界的组织合作，推动积极的社会影响。玫琳凯全球设计工作室是一个内部创意机构，是玫琳凯时尚、设计师和影响力人物合作以及品牌推广活动的创意孵化器，旨在颠覆产品和包装设计以及面向消费者的数字创新。如需了解详情，请访问 MaryKay.com。

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