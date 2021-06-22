英飛淩與pmdtechnologies攜手ArcSoft，提供螢幕下飛時測距一站式方案

透過三家公司在高階半導體技術、ToF技術和高階演算法領域的攜手合作，OEM廠商能夠輕鬆為客戶設計出一站式解決方案，從而讓客戶在無瀏海螢幕的現代化智慧手機設計中加入最受歡迎的各種前置相機應用。（圖片：美國商業資訊）

透過三家公司在高階半導體技術、ToF技術和高階演算法領域的攜手合作，OEM廠商能夠輕鬆為客戶設計出一站式解決方案，從而讓客戶在無瀏海螢幕的現代化智慧手機設計中加入最受歡迎的各種前置相機應用。（圖片：美國商業資訊）

德國慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--現行最新的手機設計大多在探索全螢幕解決方案，在保證品質和性能的前提下取消瀏海、相機凹槽和邊框。英飛淩科技股份有限公司（FSE: IFX / OTCQX: IFNNY）與其飛時測距（Time-of-Flight，ToF）合作夥伴pmdtechnologies攜手產業領先的影像專家ArcSoft，目前正在開發智慧手機螢幕下ToF相機一站式解決方案。該方案將為人臉辨識和行動支付等對安全性要求極高的應用程式提供精準可靠的紅外線影像和3D資料。智慧手機ToF解決方案的市場容量預計在2025年將達到超過6億個感測器單元，從2021年起年年複合成長率約為32%*。全新螢幕下解決方案將於2021年第三季上市，並將在6月28日至7月1日舉行的MWC 2021世界行動通訊大會期間亮相。

英飛淩電源和感測器系統業務總裁Andreas Urschitz表示：「飛時測距技術在使用中具有強大優勢，能夠為智慧手機和消費者提供巨大的附加價值。除了在尺寸、性能、功耗和應用領域方面不斷深入的技術成就以外，我們高品質、安全性卓越的螢幕下解決方案將為智慧手機製造商提供極具競爭力的設計價值。」

pmdtechnologies執行長Bernd Buxbaum博士教授補充道：「要想建構性能強大的ToF相機，就必須深入理解3D資料以及應用程式對資料的使用。正因如此，我們與中介軟體合作夥伴及OEM保持緊密合作，為他們提供一流的ToF演算法、軟體和高品質的3D資料，來幫助他們開發應用程式。我們與ArcSoft共同開發的解決方案能讓ToF相機能夠透過螢幕執行，與此同時仍可滿足手機解鎖和行動支付中臉部辨識的安全性要求。」。

ArcSoft的COO Sean Bi表示：「在行動裝置中引進3D ToF有望引發下一波突破性消費應用，正因如此，ArcSoft很高興能夠與英飛淩和pmdtechnologies合作。透過深度融合ToF相機與ArcSoft的電腦視覺演算法，螢幕下ToF可以為消費者帶來可靠的臉部辨識解決方案和卓越的全螢幕體驗。憑藉螢幕下ToF技術，ArcSoft還將實現擴增實境等更多應用。而智慧手機製造商在部署行動應用程式的配套硬體時非常看重這一點。」

透過三家公司在高階半導體技術、ToF技術和高階演算法領域的攜手合作，OEM廠商能夠輕鬆為客戶設計出一站式解決方案，從而讓客戶在無瀏海螢幕的現代化智慧手機設計中加入最受歡迎的各種前置相機應用。

全新ToF螢幕下一站式解決方案的特點

前置ToF相機大多用於臉部辨識以及照片最佳化。英飛淩和pmdtechnologies已經為多款智慧手機的臉部辨識功能提供極為先進、安全的3D ToF感測器解決方案。最新的臉部辨識解決方案將新增ArcSoft的螢幕下相機系統，在確保臉部辨識的安全性和影像品質的同時排除螢幕的影響因素。在臉部辨識等關鍵應用領域，螢幕下影像的灰值和深度資料的品質絲毫不比傳統相機遜色。

關於英飛淩

英飛淩科技股份有限公司是全球領先的半導體解決方案供應商，其產品使人們生活更輕鬆、更安全、更環保。英飛淩致力於利用其微電子技術讓人們擁有更美好的未來。2020會計年度（截至9月30日），英飛淩的營業額超過85億歐元，全球員工人數約為46700人。在2020年4月收購美國賽普拉斯半導體(Cypress Semiconductor Corporation)後，英飛淩已成為全球十大半導體公司之一。

英飛淩在法蘭克福證券交易所（股票代碼：IFX）和美國櫃檯交易市場OTCQX International Premier（股票代碼：IFNNY）掛牌上市。您可以離瀏覽www.infineon.com取得更多資訊。

本新聞稿亦會發布在英飛淩官網：www.infineon.com/press。

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關於pmdtechnologies

pmdtechnologies是總部位於德國錫根、德勒斯登和烏爾母的無晶圓廠IC公司，在美國、中國和韓國設有子公司，是全球領先的CMOS 3D飛時測距數位影像技術供應商。該公司成立於2002年，在飛時測距應用和PMD測量原理及應用領域擁有超過400項全球專利。pmd的3D感測器系統和軟體可應用於工業自動化、汽車以及廣泛的消費者市場領域，如智慧手機、無人機和掃地機器人等。

欲瞭解更多資訊，請瀏覽pmdtechnologies官網：www.pmdtec.com。

關於ArcSoft

ArcSoft是電腦視覺產業領先的演算法和軟體解決方案供應商，為全球OEM客戶提供服務。ArcSoft提供領先的商業化電腦視覺影像技術，推動智慧手機、智慧汽車、智慧家庭、智慧電視、網路視訊等領域的相機應用發展，並仍在不斷探索新領域。

ArcSoft的軟體影像解決方案通常整合於OEM客戶的設備中。在過去的二十年裡，ArcSoft的軟體影像解決方案已經在消費類硬體產品市場上有數十億的出貨量，不斷推動行動裝置攝影的擷取、圖片/視訊品質以及使用者體驗的最佳化，並幫助實現特殊的視覺功能。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.arcsoft.com。

(*) 資料來源：Strategy Analytics

圖片/多媒體資料庫可以從以下網址獲得：https://www.businesswire.com/news/home/52447936/en

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