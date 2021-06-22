英飞凌与湃安德携手ArcSoft，提供屏下飞行时间一站式方案

通过三家公司在高端半导体技术、ToF技术和高端算法领域的强强联合，OEM厂商能够轻松为客户设计出一站式解决方案，从而让客户在无刘海屏的现代化智能手机设计中加入最受欢迎的各种前置摄像头应用。(Graphic: Business Wire)

通过三家公司在高端半导体技术、ToF技术和高端算法领域的强强联合，OEM厂商能够轻松为客户设计出一站式解决方案，从而让客户在无刘海屏的现代化智能手机设计中加入最受欢迎的各种前置摄像头应用。(Graphic: Business Wire)

德国慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--眼下最新的手机设计大多在探索全屏解决方案，在保证质量和性能的前提下取消刘海、摄像头凹槽和边框。英飞凌科技股份公司（FSE: IFX / OTCQX: IFNNY）与其飞行时间（ToF）合作伙伴湃安德（pmdtechnologies）携手行业领先的成像专家ArcSoft，目前正在开发智能手机屏下ToF相机一站式解决方案。该方案将为人脸识别和移动支付等对安全性要求极高的应用提供精准可靠的红外图像和3D数据。智能手机ToF解决方案的市场容量预计在2025年将达到超过6亿个传感器单元，从2021年起年复合增长率约为32%*。全新屏下解决方案将于2021年第三季度上市，并将在6月28日至7月1日举行的MWC 2021世界移动通信大会期间亮相。

“飞行时间技术在使用中具有强大优势，能够为智能手机和消费者提供巨大的附加值，”英飞凌电源和传感器系统业务总裁Andreas Urschitz提到，"除了在尺寸、性能、功耗和应用领域方面不断深入的技术成就以外，我们高质量、安全性卓越的屏下解决方案将为智能手机制造商提供极具竞争力的设计价值。"

"要想搭建性能强大的ToF相机，就必须深入理解3D数据以及应用程序对数据的使用。正因如此，我们与中间件合作伙伴及OEM保持紧密合作，为他们提供一流的ToF算法、软件和高质量的3D数据，来帮助他们开发应用。我们与ArcSoft共同开发的解决方案能让ToF相机能够透过显示屏运行，与此同时仍可满足手机解锁和移动支付中面部识别的安全性要求。”湃安德CEO Bernd Buxbaum博士教授补充道。

ArcSoft的COO Sean Bi表示：“在移动设备中引入3D ToF有望引发下一波突破性消费应用，正因如此ArcSoft很高兴能够与英飞凌和湃安德合作。通过深度融合ToF摄像头与ArcSoft的计算机视觉算法，屏下ToF可以为消费者带来可靠的面部识别解决方案和卓越的全屏体验。借助屏下ToF技术，ArcSoft还将实现增强现实等更多应用。而智能手机制造商在部署移动应用的配套硬件时非常看重这一点。”

通过三家公司在高端半导体技术、ToF技术和高端算法领域的强强联合，OEM厂商能够轻松为客户设计出一站式解决方案，从而让客户在无刘海屏的现代化智能手机设计中加入最受欢迎的各种前置摄像头应用。

全新ToF屏下一站式解决方案的特点

前置ToF摄像头大多用于面部识别以及照片优化。英飞凌和湃安德已经为多款智能手机的面部识别功能提供最先进、最安全的3D ToF传感器解决方案。最新的面部识别解决方案将添加ArcSoft的屏下摄像头系统，在确保面部识别的安全性和图像质量的同时排除显示屏的影响因素。在面部识别等关键应用领域，屏下图像的灰度值和深度数据的质量丝毫不逊色于传统摄像头。

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体解决方案提供商，其产品使人们生活更轻松、更安全、更环保。英飞凌致力于利用其微电子技术让人们拥有更美好的未来。2020财年（截至9月30日），英飞凌的营业额超过85亿欧元，全球员工人数约为46700人。在2020年4月收购美国赛普拉斯半导体后，英飞凌已成为是全球十大半导体公司之一。

英飞凌在法兰克福证券交易所（股票代码：IFX）和美国柜台交易市场OTCQX International Premier（股票代码：IFNNY）挂牌上市。您可以浏览www.infineon.com获取更多信息。

本新闻稿亦会发布在英飞凌官网：www.infineon.com/press。

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关于湃安德（pmdtechnologies）

湃安德是总部位于德国锡根、德累斯顿和乌尔姆的无晶圆厂IC公司，在美国、中国和韩国设有子公司，是全球领先的基于CMOS的3D飞行时间数字成像技术供应商。该公司成立于2002年，在全球范围内在飞行时间应用和PMD测量原理及应用领域拥有超过400项专利。pmd的3D传感器系统和软件可应用于工业自动化、汽车以及广泛的消费者市场领域，如智能手机、无人机和扫地机器人等。

欲了解更多信息，请浏览湃安德官网：www.pmdtec.com。

关于ArcSoft

ArcSoft是计算机视觉行业领先的算法和软件解决方案供应商，面向全球OEM客户提供服务。ArcSoft提供领先的商业化计算机视觉成像技术，推动智能手机、智能汽车、智能家居、智能电视、互联网视频等领域的摄像头应用发展，并仍在不断探索新领域。

ArcSoft的软件成像解决方案通常集成于OEM客户的设备中。在过去的二十年里，ArcSoft的软件成像解决方案已经在消费类硬件产品市场上有数十亿的出货量，不断推动移动设备摄影的捕捉、图片/视频质量以及用户体验的优化，并帮助实特殊的视觉功能。

欲了解更多信息，请访问www.arcsoft.com。

(*) 数据来源: Strategy Analytics