La base de données TMview s’étend au marché chinois

ALICANTE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Le 19 mai 2021, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) ont officiellement lancé l’intégration des marques chinoises dans TMview. À la suite de la signature de l’accord sur l’échange d’informations en matière de propriété intellectuelle (PI) par les parties en septembre 2020, une coopération technique intense entre les offices de la propriété intellectuelle de l’UE et de la Chine a permis ce lancement. Plus de 32 millions de marques chinoises enregistrées sont désormais disponibles en ligne dans le cadre du guichet unique TMview.

Le commissaire de la CNIPA, Shen Changyu, et le directeur exécutif de l’EUIPO, Christian Archambeau, ont tenu une réunion virtuelle pour célébrer l’intégration des marques chinoises dans TMview.

Christian Archambeau, directeur exécutif de l’EUIPO, a commenté:

La mise en ligne des données sur les marques chinoises dans la base de données TMview témoigne de la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l’Europe en général, et plus particulièrement entre l’administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Il s’agit d’une avancée opportune dans l’efficacité et la transparence du système mondial des marques, étant donné qu’environ 32 millions de marques chinoises sont désormais accessibles pour une recherche multilingue gratuite sur l’internet. Cela aidera les entreprises chinoises et européennes, de toutes tailles, y compris les petites et moyennes entreprises, qui s’attaquent de plus en plus aux marchés mondiaux.

TMview couvre actuellement l’UE et d’autres régions du globe. À la suite de l’intégration des marques chinoises enregistrées, TMview passera de plus de 62 millions à 90 millions d’articles, provenant de 75 offices de la PI. En d’autres termes, environ 32 millions de marques enregistrées en Chine seront disponibles dans la base de données mondiale TMview.

L’intégration des marques chinoises dans TMview a été possible grâce au soutien d’IP Key China, un projet financé par l’UE qui fait la promotion des droits de propriété intellectuelle en Chine et coopère avec les autorités locales.

À PROPOS DE TMVIEW

TMview est un outil d’information international utilisé par la communauté de la PI pour rechercher des marques dans des pays donnés. Grâce à TMview, les entreprises et les professionnels peuvent consulter les détails d’une marque, tels que le pays, les produits et/ou services, le type et la date d’enregistrement.

TMview contient les demandes de marques et les marques enregistrées provenant de tous les offices nationaux de PI de l’Union européenne, de l’EUIPO et d’un certain nombre d’offices internationaux partenaires situés en dehors de l’UE.

À PROPOS DE L’EUIPO

L’EUIPO est une agence décentralisée de l’UE, implantée à Alicante (Espagne). Elle gère l’enregistrement des marques de l’Union européenne (MUE) et des dessins et modèles communautaires enregistrés (DMC), qui garantissent une protection de la propriété intellectuelle dans tous les États membres de l’UE. L’EUIPO mène également des activités de coopération avec les offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux de l’Union européenne.