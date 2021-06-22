Elliptic Labs与博世旗下的Grow平台签署许可协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球AI软件公司，虚拟智能传感器行业的领导者Elliptic Labs（EuroNext Growth代码: ELABS.OL）宣布与博世旗下的Grow平台签订全新合同。 该合同将用于在 博世即将推出的 spexor 移动报警设备中搭载 Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感器交互平台，来实现人类存在检测功能。

Elliptic Labs 的 AI 虚拟智能传感器交互平台采用 spexor 设备上现有的硬件传感器并添加精准的存在检测等功能，使产品更加智能，从而提高产品安全性。 博世之所以选择 Elliptic Labs，是因为其有能力持续地、大规模地提供更高品质的创新性能。

博世即将推出的 spexor 设备是其初代 spexor 移动报警设备的升级产品。初代spexor设备提供了诸如家庭入侵检测和空气质量检测等功能，这些功能都搭载在一个小巧便携的组件中。下一代spexor不但将继续提供这些功能，更会推出由Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台提供的创新体验。

Elliptic Labs的首席执行官 Laila Danielsen女士表示：“我们很高兴能与博世旗下的Grow平台合作，使他们的spexor移动报警设备更智能、更环保。客户和合作伙伴之所以选择Elliptic Labs，是因为我们提供的虚拟智能传感器能够经济高效且大规模地实现健康监测、接近感应、存在检测和无接触手势交互等功能。Elliptic Labs创新的AI虚拟智能传感器交互平台与博世在家用设备方面的行业领先专业知识的结合，将使spexor系列的第二代产品的推出更为成功。”

“博世是将最先进的技术与久经考验的工程技术相结合的世界领先者，由于Elliptic Labs在超声波、人工智能和传感器融合方面有着扎实的专业知识，因此与Elliptic Labs的合作是一种水到渠成的自然结果。”博世 Grow平台的首席执行官 Karsten Roenner 解释说，“当我们希望让 spexor 设备更智能时，我们可以依靠 Elliptic Labs 的不断创新，为市场带来全新的、令人兴奋的、关键且有用的用户体验。我们期待与 Elliptic Labs 开展更多合作，开发真正改变人们未来生活的产品。”

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。