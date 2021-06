Brains Bioceutical Corp. finalise une levée de capitaux d’un montant de 31,9 millions de dollars avec l'investisseur principal DSM Venturing

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Brains Bioceutical Corp. (“Brains” ou la “Société”) a le plaisir d’annoncer la finalisation d’une levée de capitaux de 31,9 millions de dollars avec DSM Venturing et des actionnaires existants de Brains. DSM Venturing, qui a agi à titre d’investisseur principal dans ce tour de financement, est la branche capital-risque de Royal DSM (“DSM”), une entreprise scientifique mondiale, animée par un but précis, spécialisée dans la nutrition, la santé et le mode de vie durable. Cet investissement historique et transaction stratégique renforce la position de Brains comme l’une des plus importantes sociétés pharmaceutiques dans le secteur des cannabinoïdes (CBD). Del Morgan & Co. a agi à titre d’agent financier de Brains pour la levée de capitaux.

« La finalisation de la levée de capitaux marque un jalon important pour l’équipe de Brains. Avoir la confiance de DSM pour ce prochain tour de financement renforce la position stratégique de Brains au sein de l’industrie pharmaceutique », a déclaré Rick Brar, chef de la direction et président de Brains. « La demande croissante pour des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à base de CBD dans les industries pharmaceutique et nutraceutique continue d’augmenter. Notre équipe a travaillé sans relâche pour faire de Brains le chef de file du marché au sein de l’industrie des CBD. Notre gamme de licences a permis à Brains de se développer rapidement au sein de l’industrie », a ajouté M. Brar.

Pieter Wolters, directeur général de DSM Venturing, a expliqué : « Le marché des CBD est en expansion rapide, favorisé par des preuves scientifiques de plus en plus probantes qui démontrent le potentiel des IPA à base de CBD dans un certain nombre de domaines thérapeutiques. Par ailleurs, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les CBD pour régler des problèmes de santé. L’expertise inégalée et les capacités de fabrication de Brains dans le domaine des CBD, combinées aux capacités scientifiques et marketing uniques de DSM dans le secteur pharmaceutique, en font le partenariat idéal pour aider les intervenants dans le domaine pharmaceutique à réaliser le potentiel des CBD dans les premières étapes de la mise au point de médicaments. »

Brains est l’une des rares entreprises au monde à produire des CBD en tant qu’IPA pour les applications, la recherche, le développement et les essais cliniques dans le domaine pharmaceutique. C’est également l’un des rares fabricants avec une production commerciale en Europe à avoir une certification EU-GMDP, produisant des IPA à base de CBD pour un usage à la fois humain et vétérinaire au sein d’une installation agréée par la MHRA. Les IPA à base de CBD de Brains – son offre principale sur le marché – contiennent 99,7 % de CBD et zéro tétrahydrocannabinol (THC).

Les progrès réalisés par Brains dans le développement de CBD purs et naturels bénéficient aux communautés scientifique et des soins de santé au niveau mondial. Les IPA à base de CBD phytocannabinoïdes purs de Brains ont été testés avec succès par le laboratoire de l’INRS, une installation de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Ces rapports de criblage ont confirmé que les IPA à base de CBD de Brains ne contiennent pas de THC, de pesticides ou d’autre substance interdite répertoriée par l’AMA. Brains est la seule société du genre dans l’industrie à obtenir une telle confirmation d’un laboratoire accrédité par l’AMA pour la pureté de ses CBD et l’absence de substances interdites. L’AMA a retiré les CBD de sa liste de substances interdites. Toutes les activités menées au Royaume-Uni sont en conformité avec la loi britannique et sujettes à des inspections de routine périodiques par les autorités britanniques.

Brains a également lancé ses produits nutraceutiques de marque “Brains Pure” à base de CBD dans d’importantes chaînes de pharmacies et de commerces de détail dans la santé et le bien-être au Royaume-Uni. Tous les produits de Brains – qu’ils portent la marque Brains ou qu’ils soient en marque blanche –, y compris un partenariat avec une entreprise de vitamines britannique de premier plan, porteront la marque commerciale ‘Brains Inside®’, fournissant ainsi un tampon d’assurance qualité. Brains est également bien placée pour respecter les strictes exigences pour les nouveaux aliments de la Food Standards Association (FSA) au Royaume-Uni et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en Europe pour les produits à base de CBD. Le partenariat entre Brains et DSM Venturing permettra à l’entreprise de tirer profit de partenariats stratégiques développés par DSM depuis sa création en 1902.

Brains Bioceutical Corp. est un leader dans la production certifiée EU-GMP d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) d'origine naturelle pour les industries pharmaceutique et nutraceutique. Brains Bioceutical est aujourd’hui l’un des seuls fabricants d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à base de cannabinoïdes naturels issus des plantes en production commerciale ; la société est impliquée dans des essais cliniques et en milieu universitaire dans le monde entier. L’équipe de haute direction de Brains est composée d’un panel hybride rare de dirigeants dans les domaines pharmaceutique et des biens de consommation – ayant occupé des postes de cadres supérieurs et d'autres postes de haut rang dans des sociétés comme GW Pharma, Merck, Danone, Earthbound Farms, International Herbs, Cascadia Specialties et la Royal Navy. BSPG Laboratories, la filiale en propriété exclusive de Brains au Royaume-Uni, est l’une des rares entreprises à avoir des capacités commerciales et une certification EU-GMDP pour produire des IPA à base de CBD.

DSM Venturing est la branche capital-risque de Royal DSM, une entreprise scientifique mondiale, animée par un but précis, spécialisée dans la nutrition, la santé et le mode de vie durable. DSM a pour objectif de permettre à tous d’avoir une vie plus heureuse. Avec ses produits et solutions, DSM relève certains des défis majeurs du monde, tout en créant simultanément une valeur économique, environnementale et sociétale pour toutes ses parties prenantes – clients, employés, actionnaires et la société dans son ensemble. DSM propose des solutions innovantes pour la nutrition humaine, la nutrition animale, les soins personnels et les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications écologiques, ainsi que la nouvelle mobilité et la connectivité. DSM et ses sociétés associées réalisent des ventes annuelles nettes d’environ 10 milliards d’euros et emploient environ 23 000 personnes. La société a été fondée en 1902 et est cotée sur le marché Euronext Amsterdam.

