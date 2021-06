VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Brains Bioceutical Corp. (“Brains” of het “Bedrijf”) is verheugd de voltooiing aan te kondigen van een kapitaalverhoging van USD 31,9 miljoen bij DSM Venturing en bestaande aandeelhouders van Brains. DSM Venturing, die in deze ronde als hoofdinvesteerder optrad, is de corporate venture-tak van Koninklijke DSM (“DSM”), een wereldwijd, doelgericht wetenschappelijk bedrijf dat actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. Deze historische investering en strategische transactie verstevigt de positie van Brains als een van de toonaangevende farmaceutische bedrijven in de cannabinoïde (CBD) sector. Del Morgan & Co. trad op als financiële agent van Brains met betrekking tot de kapitaalverhoging.

